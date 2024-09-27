В США допускают, что Украине придется пойти на территориальные уступки для окончания войны, — Кирби

Когда и как закончится война с Россией должен решить президент Владимир Зеленский вместе с украинским народом, считает представитель Белого дома. Именно в Киеве должны определить условия и обстоятельства окончания вооруженного конфликта.

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Власти Украины сами будут принимать решение о том, как закончится война с Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, когда и как закончится эта война, должны решить президент Владимир Зеленский и украинский народ.

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Именно глава Украины должен определить условия и обстоятельства окончания вооруженного конфликта, отметил Кирби, добавив, что Зеленский не получает указаний от администрации Соединенных Штатов, когда дело касается обсуждения "географических вопросов".

"Мы не сидим с картами Украины и маркерами и не придумываем альтернативные сценарии", — подчеркнул представитель Белого дома. Он отметил, что глядя на карту Украины Вашингтон пытается анализировать поле битвы, чтобы убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно, чтобы добиться успеха.

В администрации президента США считают, заметил Кирби, что Украина является неделимой, включая Крым, и если существует какое-то "торговое пространство", то это должно быть делом президента Зеленского.

В свою очередь Соединенные Штаты создают, насколько возможно, все условия для долгосрочной безопасности Украины в будущем, чтобы украинцы могли не только сдерживать любую российскую агрессию после окончания войны, но и побеждать ее, если им придется снова с ней столкнуться, — резюмировал Джон Кирби.

Напомним, 26 сентября Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и представил ему план победы Украины.

Также Фокус писал, что Зеленский рассказал, имеет ли план "Б" на случай, если США не поддержат его план.