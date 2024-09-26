Захід має переконати Зеленського відмовитися від захоплених РФ територій, — The Economist

На думку видання, ані президент України, ані його союзники не повинні визнавати російські претензії на окуповані території, але повинні залишити їхнє повернення як довгострокову мету. Наразі ж в Києва немає на це достатніх сил і ресурсів.

Related video

Для того, щоб Україна та її західні союзники могли домогтися перемоги, їм спочатку необхідно усвідомити поточні реалії та визнати, що програють. Про це пише The Econimist.

Важливо

Зеленський зустрівся у Нью-Йорку з Джо Байденом та Кіром Стармером: про що говорили

Журналісти вважають, що Захід повинен переконати Володимира Зеленського відмовитися від ідеї повернути захоплені Росією території військовим шляхом, оскільки в України для цього немає ані достатніх сил, ані ресурсів.

На думку видання, Україні необхідний не просто "план перемоги", який пропонує Зеленський, а набагато амбітніший крок — термінова зміна стратегії. Оборонні лінії України можуть завалитися до того, як російські військові ресурси будуть вичерпані. Водночас енергосистема країни вже значно пошкоджена, західні країни починають відчувати втому, а серед українців зменшується віра в можливість повної перемоги.

Видання наголошує, що українцям потрібно терміново змінити курс. Усередині країни накопичується втома від війни і посилюється розрив між бажанням повної перемоги та реальними можливостями для її досягнення. Ця втома також відчувається і за кордоном.

"Зеленському та його союзникам необхідно реалістично оцінити ситуацію. Спроби повернути всі території, включно з Кримом, можуть відштовхнути західних партнерів і розділити українське суспільство. Замість цього, пріоритетом має стати збереження України як незалежної та демократичної держави, орієнтованої на Захід", — пише видання.

Незалежно від результату виборів у США, основне завдання полягає у збереженні підтримки Заходу та об'єднанні українського суспільства. Для цього необхідне чітке розуміння того, що являє собою перемога.

Західним союзникам України слід допомогти Зеленському переконати народ, що підтримка Заходу залишається ключовим фактором успіху у війні. Попри його прагнення вигнати Росію з території всієї України, включно з Кримом, ресурсів і людей для цього в України немає. Ні Зеленський, ні Захід не повинні визнавати російські претензії на окуповані території, але повинні залишити їхнє повернення як довгострокову мету.

Як нова, більш реалістична мета — Україна, на думку видання, повинна зосередитися на утриманні лінії фронту та прагненні стати квітучою, прозахідною демократією, що буде вважатися перемогою.

У відповідь на прийняття Зеленським цієї суворої реальності західні лідери повинні підтримати його мету, надавши Україні необхідну військову міць і гарантії безпеки. Якщо Україні вдасться позбавити Росію перспективи просування на фронті, це покаже марність нових великих наступів.

Важливо

США "не вражені" планом перемоги України: у Байдена висловили занепокоєння, — WSJ

Незалежно від того, чи буде підписано офіційну мирну угоду, це єдиний спосіб завершити бойові дії та гарантувати довгострокову безпеку, на основі якої Україна зможе будувати своє майбутнє.

Крім того, США мають дати Україні чіткі перспективи вступу до НАТО, але без включення окупованих Росією територій і з обіцянкою не розміщувати на території країни іноземні війська в мирний час.

Видання попереджає, що "невдала Україна" може стати небезпечним сусідом для Заходу.

"Уже зараз у країні зростають корупція і націоналізм. Якщо українці відчують себе зрадженими, Путін може радикалізувати загартованих у боях ополченців проти Заходу і НАТО. Йому вдалося зробити щось подібне на Донбасі, де після 2014 року він перетворив деяких російськомовних українців на партизан, готових іти війною проти своїх співвітчизників", — додає видання.

Журналісти резюмують — для Зеленського та його західних союзників розробка нового плану перемоги потребуватиме сміливості та рішучості. Але тільки так можна запобігти поразці України та зберегти стабільність у регіоні.

Нагадаємо, 15 вересня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії повідомив, що презентує Джо Байдену план перемоги, який складається з чотирьох ключових пунктів, а також одного додаткового, який буде необхідний Україні після закінчення війни.