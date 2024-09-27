ЗС РФ запустили "Кинжали" по Україні: в Старокостянтинові пролунали два вибухи (фото)

В Повітряних силах зазначили про пуски двох "Кинджалів" в напрямку Старокостянтинова. Поки що влада не коментувала вибухи в місті, а моніторингові канали просять колег бути обережними при зазначенні інформації щодо ракет.

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У місті Старокостянтинів Хмельницької області 27 вересня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Старокостянтинів. Повітряна тривога".

О 16:57 Повітряні Сили Україні повідомили про зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Тоді ж була оголошена повітряна тривога. В Повітряних силах зазначили про пуски двох "Кинджалів" з півдня в напрямку на Старокостянтинів.

Повідомлення про вибух в Старокостянтинові Фото: Скриншот

"Вибух в Старконі. Прохання ПС дуже акуратно писати особливо про кількість ракет", — додав моніторинговий Telegram-канал "Миколаївський Ваньок".

Вибухи в Старокостянтинові: як коментує влада

Станом на написання матеріалу голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін не коментував вибухи в місті. Немає відповідних повідомлень і від Генерального штабу.

Раніше Фокус неодноразово писав про постійні ворожі атаки на аеродром у Старокостянтинові. Зокрема, 26 вересня в місті лунали вибухи. Перший з них був ще до оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що про причину таких частих атак раніше розповідали у Повітряних силах. Ще в грудні 2023 року спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що ворог намагається уразити літаки тактичної авіації СУ-24МР. Ці літаки адаптовані під крилаті ракети Storm Shadow та SCALP EG, саме тому аеродром став ціллю окупантів.

Однак росіяни атакують не тільки Старокостянтинів, а й інші населені пункти України. Зокрема, в п'ятницю, 27 вересня, завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Від ракетної атаки постраждало шестеро людей, однак аварійні роботи ще тривають.

Загалом в ніч на 27 вересня ЗС РФ запустила одну балістичну, дві крилаті ракети й 32 "Шахеди" по території України. Сили ППО працювали в трьох областях і збили 24 безпілотники.