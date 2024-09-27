ВС РФ запустили "Кинжалы" по Украине: в Староконстантинове прогремели два взрыва (фото)

В Воздушных силах отметили о пусках двух "Кинжалов" в направлении Староконстантинова. Пока власть не комментировала взрывы в городе, а мониторинговые каналы просят коллег быть осторожными при указании информации о ракетах.

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В городе Староконстантинов Хмельницкой области 27 сентября во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Староконстантинов. Воздушная тревога".

В 16:57 Воздушные Силы Украины сообщили о взлете двух бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Тогда же была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах отметили о пусках двух "Кинжалов" с юга в направлении на Староконстантинов.

Сообщение о взрыве в Староконстантинове Фото: Скриншот

"Взрыв в Старконе. Просьба ПС очень аккуратно писать особенно о количестве ракет", — добавил мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Взрывы в Староконстантинове: как комментирует власть

По состоянию на написание материала председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин не комментировал взрывы в городе. Нет соответствующих сообщений и от Генерального штаба.

Ранее Фокус неоднократно писал о постоянных вражеских атаках на аэродром в Староконстантинове. В частности, 26 сентября в городе раздавались взрывы. Первый из них был еще до объявления воздушной тревоги.

Напомним, что о причине таких частых атак ранее рассказывали в Воздушных силах. Еще в декабре 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что враг пытается поразить самолеты тактической авиации СУ-24МР. Эти самолеты адаптированы под крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP EG, именно поэтому аэродром стал целью оккупантов.

Однако россияне атакуют не только Староконстантинов, но и другие населенные пункты Украины. В частности, в пятницу, 27 сентября, нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. От ракетной атаки пострадало шесть человек, однако аварийные работы еще продолжаются.

Всего в ночь на 27 сентября ВС РФ запустили одну баллистическую, две крылатые ракеты и 32 "Шахеды" по территории Украины. Силы ПВО работали в трех областях и сбили 24 беспилотника.