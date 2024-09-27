"Потужний накат": РФ кидає на штурми до 40 одиниць техніки, але відступає з втратами, — НГУ

За словами командира екіпажу БПЛА Андрія Отченаша, активізацію противника фіксують по всій лінії фронту вже кілька тижнів, але здебільшого окупанти змушені відступати з втратами.

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Останнім часом збільшилася кількість штурмів з боку російських окупантів з використанням бронетехніки. Противник підтягнув на поле бою свої резерви. Про це заявив командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" 4 бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі "Українського радіо".

За його словами, протягом останніх двох місяців на лініях оборони бригади "Рубіж" і на найближчих ділянках фронту не застосовувалася велика кількість техніки. Противник її зберігав до нового етапу бойових дій, які вже почалися.

"І відбуваються вони по всій лінії фронту. Наприклад, на північ від лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", сьогодні був рух мало не 40 одиниць техніки. Більшість її було знищено. Але це досить потужний накат, який, за ідеєю росіян, мав би змінити хід штурмових дій саме на тому напрямку. У них нічого не вийшло, але це показник того, що вони цю техніку зберігали і готували до штурмових дій", — заявив Андрій Отченаш.

Окремо командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" додав, що на ділянці, де тримає оборону бригада "Рубіж", наразі тривають доволі активні штурмові дії. Російські окупанти протягом доби штурмували українські позиції, однак були змушені відступити з великими втратами як серед особового складу, так і серед техніки. Така ситуація триває кілька тижнів.

"Зазнає реально відчутних втрат, не отримуючи при цьому жодного коефіцієнта корисної дії, здебільшого витрачаючи величезну кількість особового складу. Навіть якщо вони отримали якісь умовні досягнення, то це 1-2 позиції, які після того були знищені нашими важкими коптерами і реально не принесли їм тих результатів, яких вони хотіли. Бійці бригади "Рубіж" тримають свої рубежі, як то кажуть, на відмінно", — підсумував Андрій Отченаш.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що ЗСУ відбили масований штурм ЗС РФ на Донбасі, кинувши 44 одиниці техніки. За словами представника 79-ї ОДШБр Ореста Дрималовського, противник продовжує спроби просування до Вугледара і не шкодує ресурсів. При цьому Сили оборони завдають шкоди росіянам і не дають їхнім планам здійснитися.