"Мощный накат": РФ бросает на штурмы до 40 единиц техники, но отступает с потерями, — НГУ

По словам командира экипажа БПЛА Андрея Отченаша, активизация противника фиксируется по всей линии фронта уже несколько недель, но в основном оккупанты вынуждены отступать с потерями.

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В последнее время увеличилось количество штурмов со стороны российских оккупантов с использованием бронетехники. Противник подтянул на поле боя свои резервы. Об этом заявил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Украинского радио".

По его словам, в течение последних двух месяцев на линиях обороны бригады "Рубеж" и на ближайших участках фронта не применялось большое количество техники. Противник ее хранил до нового этапа боевых действий, которые уже начались.

"И происходят они по всей линии фронта. Например, севернее линии, где оборону держит бригада "Рубеж", сегодня было движение чуть ли не 40 единиц техники. Большинство ее было уничтожено. Но это достаточно мощный накат, который, по идее россиян, должен был бы изменить ход штурмовых действий именно на том направлении. У них ничего не получилось, но это показатель того, что они эту технику хранили и готовили к штурмовым действиям", — заявил Андрей Отченаш.

Отдельно командир экипажа БПЛА "Кара небесная" добавил, что на участке, где держит оборону бригада "Рубеж", сейчас продолжаются достаточно активные штурмовые действие. Российские оккупанты в течение суток штурмовали украинские позиции, однако были вынуждены отступить с большими потерями как среди личного состава, так и среди техники. Такая ситуация продолжается несколько недель.

"Несет реально ощутимые потери, не получая при этом никакого коэффициента полезного действия, в основном тратя огромное количество личного состава. Даже если они получили какие-то условные достижения, то это 1-2 позиции, которые после того были уничтожены нашими тяжелыми коптерами и реально не принесли им тех результатов, которых они хотели. Бойцы бригады "Рубеж" держат свои рубежи, как говорится, на отлично", — подытожил Андрей Отченаш.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что ВСУ отбили массированный штурм ВС РФ на Донбассе, бросив 44 единицы техники. По словам представителя 79-й ОДШБр Ореста Дрималовского, противник продолжает попытки продвижения к Угледару и не жалеет ресурсов. При этом Силы обороны наносят урон россиянам и не дают их планам осуществиться.