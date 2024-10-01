Естонія хоче виробляти для України продукцію військового призначення на 100 млн євро щорічно

Естонія вирішила залишати кошти в економіці своєї країни. Як зазначив міністр оборони Ханно Певкур, зараз тривають переговори про те, чого потребують ЗСУ і що може виробляти оборонна промисловість Талліна.

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У 2024 році Естонська держава направила Україні допомогу озброєннями на суму близько ста мільйонів євро, що становить 0,25 відсотка ВВП країни. У наступні роки кількість грошей залишиться на існуючому рівні, проте вектор допомоги зміниться, повідомляє ERR.

Уряд Естонії, як зазначається, вирішив залишати кошти в економіці своєї країни.

"Ми сказали Україні, що віддаватимемо те, що виробляємо, і чітко спрямуємо ці гроші в економіку Естонії, в оборонну промисловість Естонії", — зазначив міністр оборони Ханно Певкур, додавши, що наразі тривають переговори з українською стороною щодо можливостей офіційного Таллінна.

На думку Певкура, оборонна промисловість Естонії могла б виробляти широкий асортимент продукції на понад 100 мільйонів євро на рік. Однак, зазначив він, необхідно спершу з'ясувати точні потреби ЗСУ.

"Ми передали Україні ті можливості, які є в Естонії, і тепер намагаємося знайти розумний компроміс, що враховує їхні пріоритети і наші виробничі можливості", — сказав Певкур, додавши, що поки що українці задоволені вже наданою допомогою.

Фокус писав, що Данія надасть Україні близько 628 млн доларів США для закупівлі військового обладнання у вітчизняних виробників.

Також ми повідомляли, що естонські компанії кілька років тому презентували Україні свої дрони для боротьби з пожежами та для висадки дерев. Однак війна змінила профіль їхньої роботи.