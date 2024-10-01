Эстония хочет производить для Украины продукцию военного назначения на 100 млн евро ежегодно

Эстония решила оставлять средства в экономике своей страны. Как отметил министр обороны Ханно Певкур, сейчас ведутся переговоры о том, в чем нуждаются ВСУ и что может производить оборонная промышленность Таллина.

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В 2024 году Эстонское государство направило Украине помощь вооружениями на сумму около ста миллионов евро, что составляет 0,25 процента ВВП страны. В последующие годы количество денег не изменится, однако вектор помощи поменяется, сообщает ERR.

Правительство Эстонии, как отмечается, решило оставлять средства в экономике своей страны.

"Мы сказали Украине, что будем отдавать то, что производим, и четко направим эти деньги в экономику Эстонии, в оборонную промышленность Эстонии", — отметил министр обороны Ханно Певкур, добавив, что сейчас ведутся переговоры с украинской стороной о возможностях официального Таллина.

По мнению Певкура, оборонная промышленность Эстонии могла бы производить широкий ассортимент продукции на более 100 миллионов евро в год. Однако, отметил он, необходимо сперва выяснить точные потребности ВСУ.

"Мы передали Украине те возможности, которые есть у Эстонии, и теперь пытаемся найти разумный компромисс, учитывающий их приоритеты и наши производственные возможности", — сказал Певкур, добавив, что пока что украинцы довольны уже предоставленной помощью.

Фокус писал, что Дания предоставит Украине около 628 млн долларов США для закупки военного оборудования у отечественных производителей.

Также мы сообщали, что эстонские компании несколько лет назад представили Украине свои дроны для борьбы с пожарами и для высадки деревьев. Однако война изменила профиль их работы.