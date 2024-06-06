"Чтобы вести войну дольше": Эстония решила закупить больше боеприпасов

Министерство обороны Эстонии в новой программе развития увеличило расходы на приобретение артиллерийских систем и снарядов к ним. Поддержка Украины в этой программе составит 0,25% ВВП страны.

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Основной акцент в программе развития Министерство обороны поставило на боеприпасы, запланировав выделить на эти цели более полутора миллиардов евро. Об этом пишет издание ERR.

"Это исключительно большая сумма", — отметила вице-канцлер по оборонному планированию министерства Тийна Уудеберг, добавив, что часть средств пойдет поддержку трех батальонов самоходных артиллерийских систем, два из которых должны появиться на вооружении армии уже в ближайшее время.

Однако даже с учетом увеличения закупок боеприпасов, их количество останется недостаточным.

"Для того чтобы Эстония могла вести войну дольше, если возникнет такая необходимость", — добавила Уудеберг.

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"Кроме того, акцент в "новом оборонном бюджете" при общем размере 3% ВВП обращено на "ситуационную осведомленность", то есть возможности разведки и целеуказания, отметила представитель МО, подчеркнув что выбор приоритетов был на том, что даст "наибольший военный эффект".

Кроме того, для министерства важна организация учений. "Чтобы не менее трети нашего резервного состава ежегодно участвовали в учениях", — сказала Уудеберг, в тоже время отметив, что меньше денег будет выделены на иностранные военные миссии и в ближайшие годы Эстония не будем участвовать в совместных операциях в прежнем масштабе.

Программа развития Министерства обороны на ближайшие четыре года предусматривает расходы в размере 5,3 млрд евро, что это все таки на 176 млн евро меньше, чем предполагалось ранее.

"Мы также включили в эту программу развития расходы на поддержку Украины, которые, согласно принятому решению, составят 0,25% ВВП. На эти цели также пойдут наши ресурсы — чуть более 100 млн евро в год", — рассказала Уудеберг.

Однако увеличение одних статей расходов предполагает автоматическое уменьшение для других. И ради увеличения закупок боеприпасов МО Эстонии отложило покупку средств связи, транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание техники.

Напомним, 20 мая премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что союзники по НАТО не должны бояться, что отправка войск в Украину рискует втянуть Альянс в войну против РФ.