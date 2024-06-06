"Щоб вести війну довше": Естонія вирішила закупити більше боєприпасів

Міністерство оборони Естонії в новій програмі розвитку збільшило витрати на придбання артилерійських систем і снарядів до них. Підтримка України в цій програмі становитиме 0,25% ВВП країни.

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Основний акцент у програмі розвитку Міністерство оборони поставило на боєприпаси, запланувавши виділити на ці цілі понад півтора мільярда євро. Про це пише видання ERR.

"Це винятково велика сума", — зазначила віце-канцлерка з оборонного планування міністерства Тійна Уудеберг, додавши, що частина коштів піде на підтримку трьох батальйонів самохідних артилерійських систем, два з яких мають з'явитися на озброєнні армії вже найближчим часом.

Однак навіть з урахуванням збільшення закупівель боєприпасів, їхня кількість залишиться недостатньою.

"Для того щоб Естонія могла вести війну довше, якщо виникне така необхідність", — додала Уудеберг.

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"Крім того, акцент у "новому оборонному бюджеті" при загальному розмірі 3% ВВП звернено на "ситуаційну обізнаність", тобто можливості розвідки та цілевказівки, зазначила представник МО, наголосивши, що вибір пріоритетів був на тому, що дасть "найбільший військовий ефект".

Крім того, для міністерства важлива організація навчань. "Щоб щонайменше третина нашого резервного складу щорічно брала участь у навчаннях", — сказала Уудеберг, водночас зазначивши, що менше грошей буде виділено на іноземні військові місії і найближчими роками Естонія не братиме участі у спільних операціях у колишньому масштабі.

Програма розвитку Міністерства оборони на найближчі чотири роки передбачає видатки в розмірі 5,3 млрд євро, що це все таки на 176 млн євро менше, ніж передбачалося раніше.

"Ми також включили в цю програму розвитку видатки на підтримку України, які, згідно з ухваленим рішенням, становитимуть 0,25% ВВП. На ці цілі також підуть наші ресурси — трохи більше 100 млн євро на рік", — розповіла Уудеберг.

Однак збільшення одних статей витрат передбачає автоматичне зменшення для інших. І заради збільшення закупівель боєприпасів МО Естонії відклало купівлю засобів зв'язку, транспортних засобів, ремонт і технічне обслуговування техніки.

Нагадаємо, 20 травня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що союзники по НАТО не повинні боятися, що відправка військ в Україну ризикує втягнути Альянс у війну проти РФ.