"Це його шлях": рідний брат Наєва живе в Криму і працює на окупантів

За словами генерал-лейтенанта, востаннє з братом вони виходили на зв'язок улітку 2021 року, після чого спілкування зійшло нанівець.

Related video

Рідний брат колишнього командувача Сил оборони, генерал-лейтенанта Сергія Наєва проживає на тимчасово окупованому Кримському півострові та працює на місцеву "владу". Про свого родича Герой України розповів в інтерв'ю "Еспресо.Tv".

За його словами, з братом, який проживає на захопленій частині України, вони не спілкувалися з літа 2021 року і кожен обрав свій шлях. Як склалася його доля зараз — генерал-лейтенант не знає, адже спілкування відсутнє.

"Кожен обрав свій шлях, він його обрав. Кожен рухається своїм шляхом, я рухаюся шляхом військового генерала у складі Сил оборони України, у нього такий шлях, що він перебуває на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, це його шлях. Не спілкуюся, не цікавлюся, інформації не маю", — заявив Сергій Наєв.

Журналісти зазначили, що брат українського генерала проживає в Сімферополі, який російські окупанти захопили 2014 року. Він працював у регіональному підрозділі пенсійного фонду Росії.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що в Росії помер брат радника глави Офісу президента Михайла Подоляка. Володимир залишився жити в Москві напередодні розвалу СРСР. ЗМІ з'ясували, що адресою його реєстрації значилася військова частина 22177 — академія Міноборони РФ, де готують військових дипломатів і офіцерів ГРУ.