"Это его путь": родной брат Наева живет в Крыму и работает на оккупантов

По словам генерал-лейтенанта, в последний раз с братом они выходили на связь летом 2021 года, после чего общение сошло на нет.

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Родной брат бывшего командующего Сил обороны, генерал-лейтенанта Сергея Наева проживает на временно оккупированном Крымском полуострове и работает на местные "власти". О своем родственнике Герой Украины рассказал в интервью "Еспресо.Tv".

По его словам, с братом, который проживает на захваченной части Украины они не общались с лета 2021 года и каждый выбрал свой путь. Как сложилась его судьба сейчас — генерал-лейтенант не знает, ведь общение отсутствует.

"Каждый выбрал свой путь, он его выбрал. Каждый движется своим путем, я двигаюсь путем военного генерала в составе Сил обороны Украины, у него такой путь, что он находится на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, это его путь. Не общаюсь, не интересуюсь, информации не имею", — заявил Сергей Наев.

Журналисты отметили, что брат украинского генерала проживает в Симферополе, который российские оккупанты захватили в 2014 году. Он работал в региональном подразделении пенсионного фонда России.

Напомним, 6 июля сообщалось, что в России умер брат советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Владимир остался жить в Москве накануне развала СССР. СМИ выяснили, что адресом его регистрации значилась войсковая часть 22177 — академия Минобороны РФ, где готовят военных дипломатов и офицеров ГРУ.