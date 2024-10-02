"Якою б не була ціна": наступною ціллю Ізраїлю може стати Туреччина, — Ердоган

За словами президента, Єрусалим може бути націлений на азіатську частину Туреччини, тому Анкара не зберігатиме нейтралітет на тлі ескалації напруги.

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Ізраїль продовжує проводити військові операції на палестинських територіях, а також у Лівані, проте незабаром метою може стати нібито Туреччина. Про це заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган, передає Hurriyet Daily News.

Турецький глава держави звинуватив Ізраїль у скоєнні терористичних атак на Ліван, але на цьому провокації можуть не закінчитися. В Анкарі очікують, що Єрусалим може "втягнути у свій вогонь" інші держави.

"Після Лівану наступним місцем, на яке (Ізраїль. — Ред.) зверне свій погляд, я вам ясно кажу, буде наша батьківщина... У мріях (прем'єр-міністра Біньяміна — Ред.) Нетаньяху є Анатолія (азіатська частина Туреччини. — Ред.). Якою б не була ціна, Туреччина продовжить протистояти Ізраїлю і запросить світ до цієї почесної позиції. Туреччина зробить усе можливе, щоб створити фронт людства", — заявив Реджеп Тайїп Ердоган.

Окремо президент Туреччини розкритикував тих, хто виступає за збереження нейтралітету в умовах ескалації напруженості, адже Ізраїль нібито має намір кинути весь регіон у вогонь.

"Ніхто, у кого є хоч крапля совісті, не може мовчати перед обличчям такої мережі масових убивств. Як Гітлера зупинили, коли він побачив себе у збільшувальне скло, так і Нетаньягу буде зупинено в такий самий спосіб", — продовжив Ердоган.

Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що Ізраїль офіційно оголосив, що почав наземну операцію на півдні Лівану. У Єрусалимі уточнили, що наземну операцію розпочато за рішенням політичного керівництва країни, а цілі, які атакує ЦАХАЛ, становлять безпосередню загрозу для ізраїльських громад.