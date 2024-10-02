"Какой бы ни была цена": следующей целью Израиля может стать Турция, — Эрдоган

По словам президента, Иерусалим может быть нацелен на азиатскую часть Турции, поэтому Анкара не будет сохранять нейтралитет на фоне эскалации напряжения.

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Израиль продолжает проводить военные операции на палестинских территориях, а также в Ливане, однако вскоре целью может стать якобы Турция. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet Daily News.

Турецкий глава государства обвинил Израиль в совершении террористических атак на Ливан, но на этом провокации могут не закончиться. В Анкаре ожидают, что Иерусалим может "втянуть в свой огонь" другие государства.

"После Ливана следующим местом, на которое (Израиль, — ред.) обратит свой взор, я вам ясно говорю, будет наша родина… В мечтах (премьер-министра Биньямина, — ред.) Нетаньяху есть Анатолия (азиатская часть Турции, — ред.). Какой бы ни была цена, Турция продолжит противостоять Израилю и пригласит мир к этой почетной позиции. Турция сделает все возможное, чтобы создать фронт человечества", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Отдельно президент Турции раскритиковал тех, кто выступает за сохранение нейтралитета в условиях эскалации напряженности, ведь Израиль якобы намерен бросить весь регион в огонь.

"Никто, у кого есть хоть капля совести, не может молчать перед лицом такой сети массовых убийств. Как Гитлера остановили, когда он увидел себя в увеличительное стекло, так и Нетаньяху будет остановлен таким же образом", — продолжил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, 1 октября сообщалось, что Израиль официально объявил, что начал наземную операцию на юге Ливана. В Иерусалиме уточнили, что наземная операция начата по решению политического руководства страны, а цели, которые атакует ЦАХАЛ, представляют непосредственную угрозу для израильских общин.