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"Какой бы ни была цена": следующей целью Израиля может стать Турция, — Эрдоган

Президент Турции
Фото: Анадолу | Эрдоган считает, что Турция может стать одной из целей Израиля (иллюстративное изображение)

По словам президента, Иерусалим может быть нацелен на азиатскую часть Турции, поэтому Анкара не будет сохранять нейтралитет на фоне эскалации напряжения.

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Израиль продолжает проводить военные операции на палестинских территориях, а также в Ливане, однако вскоре целью может стать якобы Турция. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet Daily News.

Турецкий глава государства обвинил Израиль в совершении террористических атак на Ливан, но на этом провокации могут не закончиться. В Анкаре ожидают, что Иерусалим может "втянуть в свой огонь" другие государства.

"После Ливана следующим местом, на которое (Израиль, — ред.) обратит свой взор, я вам ясно говорю, будет наша родина… В мечтах (премьер-министра Биньямина, — ред.) Нетаньяху есть Анатолия (азиатская часть Турции, — ред.). Какой бы ни была цена, Турция продолжит противостоять Израилю и пригласит мир к этой почетной позиции. Турция сделает все возможное, чтобы создать фронт человечества", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Отдельно президент Турции раскритиковал тех, кто выступает за сохранение нейтралитета в условиях эскалации напряженности, ведь Израиль якобы намерен бросить весь регион в огонь.

"Никто, у кого есть хоть капля совести, не может молчать перед лицом такой сети массовых убийств. Как Гитлера остановили, когда он увидел себя в увеличительное стекло, так и Нетаньяху будет остановлен таким же образом", — продолжил Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, 1 октября сообщалось, что Израиль официально объявил, что начал наземную операцию на юге Ливана. В Иерусалиме уточнили, что наземная операция начата по решению политического руководства страны, а цели, которые атакует ЦАХАЛ, представляют непосредственную угрозу для израильских общин.