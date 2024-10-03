"Відображає наші принципи": підтримка України є пріоритетом НАТО, — новий генсек Рютте

За словами Марка Рютте, підтримка українців важлива і потрібна для союзників. Так, безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою країн Європи.

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Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання допомоги Україні є для нього пріоритетом на цій посаді. Про це він розповів під час свого візиту до Києва на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Рютте, візит в Україну став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека НАТО.

Марк Рютте про поїздку в Україну (дивитися з 05:50)

Рютте зазначив, що приїзд до Києва — важливий для нього особливо на початку його терміну на посаді генсека Альянсу. Він хоче показати українському народу і всім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну.

"Я вважаю своїм пріоритетом і привілеєм як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору", — сказав Рютте.

Крім того, генсек НАТО заявив, що підтримка українців важлива і потрібна для союзників. Так, безпека України безпосередньо пов'язана з безпекою країн Європи.

"Саме тому ми так віддані підтримці України, адже ваша безпека має значення для нашої, а ваша боротьба за свободу відображає наші принципи та цінності", — політик.

Рютте заявив, що партнери вже надали Україні "безпрецедентну підтримку" після початку повномасштабного вторгнення російських військ. І 99% підтримки у сфері безпеки, яку отримала Україна, надійшла від держав-членів НАТО.

Нагадаємо, Рютте розповів, що думає про удари по РФ. Політик підкреслив, що жодна зброя не здатна "виграти війну". Однак, за його словами, право на самооборону не обмежується кордоном.