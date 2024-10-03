"Отражает наши принципы": поддержка Украины является приоритетом НАТО, — новый генсек Рютте

По словам Марка Рютте, поддержка украинцев важна и нужна для союзников. Так, безопасность Украины напрямую связана с безопасностью стран Европы.

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Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос помощи Украине является для него приоритетом на этой должности. Об этом он рассказал во время своего визита в Киев на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Рютте, визит в Украину стал его первой рабочей поездкой после вступления в должность генсека НАТО.

Марк Рютте о поездке в Украину (смотреть с 05:50)

Рютте отметил, что приезд в Киев – важен для него особенно в начале его срока на посту генсека Альянса. Он хочет показать украинскому народу и всем, кто наблюдает, что НАТО продолжает поддерживать Украину.

"Я считаю своим приоритетом и привилегией как генсека НАТО усилить эту поддержку и обеспечить, что Украина возьмет верх", – сказал Рютте.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что поддержка украинцев важна и нужна для союзников. Так, безопасность Украины напрямую связана с безопасностью стран Европы.

"Именно поэтому мы так преданы поддержке Украины, ведь ваша безопасность имеет значение для нашей, а ваша борьба за свободу отражает наши принципы и ценности", – политик.

Рютте заявил, что партнеры уже оказали Украине "беспрецедентную поддержку" после начала полномасштабного вторжения российских войск. И 99% поддержки в сфере безопасности, которую получила Украина, поступила от государств-членов НАТО.

Напомним, Рютте рассказал, что думает об ударах по РФ. Политик подчеркнул, что ни одно оружие не способно "выиграть войну". Однако, по его словам, право на самооборону не ограничивается границей.