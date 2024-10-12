F-16 Fighting Falcon знімають із виробництва. Невже це початок кінця для винищувача F-16?

У 2023 році американські ВПС оголосили про зняття з озброєння своїх найстаріших "Бойових соколів", і здавалося, служба поставила крапку в майже 50-річній історії легендарного винищувача.

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ВПС США знімають з озброєння свої найстаріші винищувачі F-16 Fighting Falcon, але залишать у строю новіші моделі Block 40 і Block 50 принаймні до початку 2040-х років, постійно модернізуючи їх для підтримки бойової ефективності.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про те, як завершить свою службу легендарний винищувач F-16.

Хоча ВПС поки що не купують нові F-16, компанія Lockheed Martin продовжує випускати вдосконалені варіанти для міжнародних замовників, і їхнє виробництво триватиме щонайменше до кінця десятиліття. 20 вересня 2024 року база ВПС Люк в Аризоні випустила останній клас льотчиків F-16, поставивши крапку в майже 50-річній історії своєї діяльності як навчального центру для льотчиків на цьому літаку.

Тепер база зосередиться виключно на підготовці льотчиків на F-35A Lightning II, а в майбутньому навчання льотчиків F-16 буде перенесено на базу ВПС Холломан у Нью-Мексико.

Від F-16 до F-35: великий крок уперед для бази ВПС Люк

Минулого року ВПС США оголосили про зняття з озброєння своїх найстаріших F-16 Fighting Falcon, однак відомство розраховує, що новіші моделі Block 40 і Block 50 залишаться на озброєнні щонайменше до початку 2040-х років завдяки модернізації та іншим удосконаленням, які продовжать давати літакам перевагу в бою.

Хоча ВПС США більше не закуповують нові F-16, компанія Lockheed Martin, яка тепер виробляє всепогодний багатоцільовий винищувач, випускає новітні варіанти F-16 для іноземних замовників по всьому світу. Виробництво триватиме до кінця десятиліття.

Незважаючи на це, можна стверджувати, що відлік "початку кінця" для поважного літака, який уперше піднявся в повітря 50 років тому, розпочався в січні цього року. У понеділок база ВПС Люк (Luke Air Force Base, AFB), штат Аризона, оголосила про останній випуск льотчиків для Fighting Falcon.

Винищувач F-16 Фото: National interest

База слугувала центром підготовки льотчиків F-16 протягом майже п'яти десятиліть, але 20 вересня 2024 року навчання завершив останній клас 309-ї винищувальної ескадрильї. 56-те винищувальне авіакрило бази Люк відтепер переходить "виключно на підготовку льотчиків F-35A Lightning II", оголосила база. "Ця зміна спричинить оновлення програм, переробку інфраструктури та демонтаж обладнання F-16 для підготовки до експлуатації F-35".

56-а авіабаза є найбільшим винищувальним авіакрилом у світі та слугує "основним авіакрилом ВПС США з підготовки льотчиків винищувачів", а "у складі Командування авіаційної освіти та підготовки" на ній базуються як "літаки F-35A Lightning II, так і F-16 Fighting". База випускає "понад 400 льотчиків і 300 фахівців з управління повітряним рухом на рік", зазначається на її сайті.

База ВПС Люк є базою підготовки F-16 вже понад 40 років, але в майбутньому підготовку льотчиків F-16 ВПС США перенесуть на базу ВПС Холломан, штат Нью-Мексико.

"Це скоріше перехідний період: ви знаєте, що підготовка винищувачів не йде з Люка, 309-та винищувальна ескадрилья не йде. Ми просто переходимо на F-35, і це скоріше модернізація, ніж кінець", — сказав підполковник Майк Ресс в інтерв'ю 12News в Аризоні.

Цей перехід фактично розпочався в липні 2023 року, коли 309-та FS почала "обмін моделями" F-16 з 49-м крилом на базі ВПС Холломан. Процес передбачав обмін літаками з різними модернізаціями і можливостями — колишня база надала свої більш сучасні Block 42 Fight Falcon в обмін на старі варіанти Block 40. 309-та винищувальна ескадрилья функціонує в якості "діючої ескадрильї на базі ВПС Люк з 1 квітня 1994 року".

Станом на липень 2023 року в парку винищувачів ВПС США налічувалося 935 бойових F-16 Fighting Falcons. У січні 1974 року літак здійснив свій перший політ, а 17 серпня 1978 року він офіційно надійшов на озброєння.

Озброєння F-16 Фото: keymilitary.com

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].