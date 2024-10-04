РФ атакувала Білорусь "Шахедом": з'явились перші кадри вибуху (відео)

Вибух стався близько 4:55 ранку 3 жовтня біля населеного пункту Калінковичі. Одразу після інциденту зникло вуличне освітлення.

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У мережі з’явилося відео вибуху російського дрона-камікадзе Shahed, який залетів на територію Білорусі під час нічної атаки Росії на Україну 3 жовтня. Кадри опублікував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у п'ятницю, 4 жовтня.

"Росія атакувала Білорусь "шахедом", — написав Коваленко.

Після вибуху зникло вуличне освітлення.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", вибух стався близько 4:55 ранку біля населеного пункту Калінковичі. Спочатку про подію повідомили місцеві жителі, а згодом інформацію підтвердили інші джерела пабліка. Відомостей про постраждалих немає.

Маршрут "Шахеда" територією Білорусі Фото: Беларускі Гаюн

Перед вибухом, о 04:40, українські моніторингові канали зафіксували, що російський дрон перетнув українсько-білоруський кордон у Київській області та взяв курс на Мозир, проходив східніше від Наровлі. Через 12 хвилин він вибухнув над Калінковичами. Чи здетонував він самостійно, чи був збитий силами ППО — невідомо.

Білоруська влада не надала офіційної інформації про інцидент.

Нагадаємо, 3 жовтня три "шахеди" перетнули кордон із Чернігівщиною вдень і направлялися в бік Гомеля та Хойників у Білорусі. У цей час у небі перебував вертоліт з Олександром Лукашенком на борту, який, ймовірно, летів на південь до Мікашевичів.

27 вересня міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Білорусь може бути причетна до виробництва іранських дронів, які атакують Україну.