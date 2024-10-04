РФ атаковала Беларусь "Шахедом": появились первые кадры взрыва (видео)

Взрыв произошел около 4:55 утра 3 октября возле населенного пункта Калинковичи. Сразу после инцидента исчезло уличное освещение.

Related video

В сети появилось видео взрыва российского дрона-камикадзе Shahed, который залетел на территорию Беларуси во время ночной атаки России на Украину 3 октября. Кадры опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в пятницу, 4 октября.

"Россия атаковала Беларусь "шахедом", — написал Коваленко.

После взрыва исчезло уличное освещение.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", взрыв произошел около 4:55 утра возле населенного пункта Калинковичи. Сначала о происшествии сообщили местные жители, а впоследствии информацию подтвердили другие источники паблика. Сведений о пострадавших нет.

Маршрут "Шахеда" по территории Беларуси Фото: Беларускі Гаюн

Перед взрывом, в 04:40, украинские мониторинговые каналы зафиксировали, что российский дрон пересек украинско-белорусскую границу в Киевской области и взял курс на Мозырь, проходил восточнее Наровли. Через 12 минут он взорвался над Калинковичами. Детонировал ли он самостоятельно или был сбит силами ПВО — неизвестно.

Белорусские власти не предоставили официальной информации об инциденте.

Напомним, 3 октября три "шахеда" пересекли границу с Черниговщиной днем и направлялись в сторону Гомеля и Хойников в Беларуси. В это время в небе находился вертолет с Александром Лукашенко на борту, который, вероятно, летел на юг к Микашевичам.

27 сентября международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщило, что Беларусь может быть причастна к производству иранских дронов, которые атакуют Украину.