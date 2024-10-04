"Неймовірний ідіотизм": ЗС РФ на Донбасі намагаються сточити об себе БК Сил оборони, деталі

Військовослужбовець із позивним "Мучний" позначив мету противника захопити Селидове на Донеччині, щоб перерізати комунікації Силам оборони. А ось лейтенант ЗСУ "Алекс" додав, що росіяни нібито намагаються сточити українські запаси БК об себе, а не просунутися вперед.

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Ситуація по всій лінії фронту залишається напруженою, проте найчастіше останнім часом російські окупанти намагаються тиснути на Донбас. Зокрема, йдеться про Покровський напрямок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучний".

За його словами, північніше від села Цукурине на Покровському напрямку ЗС РФ почали тиснути в бік населеного пункту Вишневе. Усе для того, щоб спробувати захопити місто Селидове з півдня. Звідти ж противник намагається перерізати комунікацію.

"Що стосується самого н. п. Цукурине, то пі***и вже приступили до зачистки західної частини села, це вже питання часу, коли ворог щільно осяде над ним. Також ще сильніше посилився тиск на Ізмайлівку, але ми міцно тримаємося", — написав "Мучний".

Окремо військовослужбовець висловився про інші дії з боку ЗС РФ. Після того, як вони підійшли до села Острівське, то відразу ж перерізали трасу постачання в районі річки Вовча. У результаті в Гірнику та Курахівці залишається одна дорога постачання.

Військовослужбовці розповіли, що зараз відбувається на Донбасі Фото: Скриншот

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер+" також прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, складається враження, що на Курахівському та Вугледарському напрямках мета ЗС РФ — не знищення українських сил, а "сточити об себе наші запаси БК".

"Ну ось, знову зараз йдуть численні штурмові дії із застосуванням техніки, але їхня ефективність близька до нуля, результат цього всього лише витрата нами БК і все. Неймовірний ідіотизм", — висловився "Алекс".

Бійці ЗСУ розповіли про активізацію ЗС РФ на Донбасі Фото: Скриншот

Інформацію про активізацію росіян підтвердив також військовослужбовець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

ЗС РФ далі тиснуть на позиції ЗСУ на Донбасі Фото: Скриншот

Ситуація на фронті: інформація від Генштабу

Покровський напрямок. За останню добу Сили оборони відбили 30 атак. Противник намагався просунутися вперед біля низки населених пунктів, але нічого не вийшло.

"Основні ж зусилля ворог зосереджував у районах Миколаївки та Селидового, де відбулося відповідно дев'ять і сім бойових зіткнень; окрім того, бомбив Мирноград, Білицьке та Селидове, скинувши сім керованих авіабомб.

ЗС РФ активізували наступ на трьох напрямках Донбасу Фото: DeepStateMAP

Курахівський напрямок. Там ЗСУ також продовжують стримувати росіян. За добу українські оборонні рубежі ворог намагався прорвати 23 рази. Про успіхи з боку окупантів інформації немає.

Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, що офіцер НГУ розповів про нову тактику ЗС РФ під Покровськом, куди росіяни перекинули артилерію та додаткові резерви. За словами Віталія Міловідова, противник намагається прорватися за рахунок малих штурмових груп, однак Сили оборони тримають ситуацію під контролем. Загалом на напрямку обстановка напружена.