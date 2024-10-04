"Невероятный идиотизм": ВС РФ на Донбассе пытаются сточить об себя БК Сил обороны, детали

Военнослужащий с позывным "Мучной" обозначил цель противника захватить Селидово в Донецкой области, чтобы перерезать коммуникации Силам обороны. А вот лейтенант ВСУ "Алекс" отметил, что россияне будто бы пытаются сточить украинские запасы БК об себя, а не продвинуться вперед.

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Ситуация по всей линии фронта остается напряженной, однако чаще всего последнее время российские оккупанты пытаются давить на Донбасс. В частности речь о Покровском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

По его словам, севернее от села Цукурино на Покровском направлении ВС РФ начали давить в сторону населенного пункта Вишневое. Все для того, чтобы попытаться захватить город Селидово с юга. Оттуда же противник пытается перерезать коммуникацию.

"Что касается самого н. п. Цукурино то пи***ы уже приступили к зачистке западной части села, это уже вопрос времени когда враг плотно осядет над ним. Также еще сильнее усилилось давление на Измайловку, но мы крепко держимся", — написал "Мучной".

Отдельно военнослужащий высказался о других действиях со стороны ВС РФ. После того, как они подошли к селу Островское, то сразу же перерезали трассу снабжения в районе реки Волчья. В результате в Горняке и Кураховке остается одна дорога снабжения.

Военнослужащие рассказали, что сейчас происходит на Донбассе Фото: Скриншот

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале "Офицер+" также прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, складывается впечатление, что на Кураховском и Угледарском направлениях цель ВС РФ — не уничтожение украинских сил, а "сточить об себя наши запасы БК".

"Ну вот, опять сейчас идут многочисленные штурмовые действия с применением техники, но их эффективность близка к нулю, результат этого всего лишь расход нами БК и все. Невероятный идиотизм", — высказался "Алекс".

Бойцы ВСУ рассказали об активизации ВС РФ на Донбассе Фото: Скриншот

Информацию об активизации россиян подтвердил также военнослужащий 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

ВС РФ дальше давят на позиции ВСУ на Донбассе Фото: Скриншот

Ситуация на фронте: информация от Генштаба

Покровское направление. За последние сутки Силы обороны отбили 30 атак. Противник пытался продвинуться вперед возле ряда населенных пунктов, но ничего не вышло.

"Основные же усилия враг сосредоточивал в районах Николаевки и Селидово, где состоялось соответственно девять и семь боестолкновений; кроме того, бомбил Мирноград, Белицкое и Селидово, сбросив семь управляемых авиабомб.

ВС РФ активизировали наступление на трех направлениях Донбасса Фото: DeepStateMAP

Кураховское направление. Там ВСУ также продолжают сдерживать россиян. За сутки украинские оборонные рубежи враг пытался прорвать 23 раза. Об успехах со стороны оккупантов не сообщалось.

Напомним, 4 октября сообщалось, что офицер НГУ рассказал о новой тактике ВС РФ под Покровском, куда россияне перебросили артиллерию и дополнительные резервы. По словам Виталия Миловидова, противник пытается прорваться за счет малых штурмовых групп, однако Силы обороны держат ситуацию под контролем. В целом на направлении обстановка напряженная.