КНДР постачає РФ половину снарядів, які вона використовує на війні в Україні, — The Times

Журналісти пояснили, що, попри те, що багато снарядів вважаються несправними, саме їх кількість дозволила Росії захопити Вугледар.

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За даними західної розвідки, половину снарядів, які використовує Росія у війні проти України, — близько трьох мільйонів на рік — постачає Північна Корея. Про це пише видання The Times з посиланням на власні джерела.

"Президент Путін відвідав Пхеньян на початку цього року, щоб підписати угоду про оборону з Кім Чен Ином, і Кремль став залежним від закритої авторитарної держави, щоб зберегти свої успіхи на сході України", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що, попри те, що багато снарядів вважаються несправними, саме їх кількість дозволила Росії досягати стабільних успіхів, нещодавно захопивши східне українське місто Вугледар.

Співрозмовник видання також зазначив, що Росія зазнає великих втрат в Україні — 1200 військових на добу, з них 480 — тільки у боях за місто Покровськ Донецької області.

Згідно з даними західної розвідки, РФ наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде.

Нагадаємо, 4 жовтня партизанський рух "Атеш" повідомив, що російське командування заборонило військовим однієї з бригад, що воюють в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

30 вересня стало відомо, що Південна Корея розробила ракету Hyunmoo-5 на 5 000 км.