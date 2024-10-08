ЗСУ просунулися біля Обухівки Курської області, — OSINT-дослідники (кати)

За даними аналітиків, ЗСУ атакували на південь від Кореневого біля Обухівки, на схід від Кореневого біля Кремінного.

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Українські сили нещодавно просунулися на виступі в Курській області на тлі операцій у цьому районі 7 жовтня. Геолоковані кадри за 6 жовтня вказують на те, що українські сили просунулися на південь від Обухівки. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 7 жовтня.

6-7 жовтня ЗСУ, за деякими даними, атакували на південь від Кореневого біля Обухівки, на схід від Кореневого біля Кремінного.

Російські війська, згідно з відеопідтвердженнями, просунулися в Любимівці біля Кореневого. У російських джерелах також зазначається, що бої тривали на південь від Кореневого біля Успенівки та в ще одному районі на південь від Кремінного.

Карта боїв у курській області

Карта боїв у курській області

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони продовжують операцію в Курській області й, за наявними даними, російські окупанти завдали 17 авіаційних ударів, застосувавши 24 КАБ у Курщині.

"Наші воїни завдають окупаційним військам значної шкоди в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що 8 жовтня війська РФ атакували цілі біля острова Зміїний. За даними ДПСУ, країна-агресор постійно намагається атакувати газовидобувні вежі, ЗСУ роблять усе, щоб ворога вибити.

Також повідомлялося, що нафтобазу у Феодосії захищав ЗРПК, встановлений біля резиденції Путіна.