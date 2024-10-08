ВСУ продвинулись возле Обуховки Курской области, — OSINT-исследователи (каты)

По данным аналитиков, ВСУ атаковали к югу от Коренево возле Обуховки, к востоку от Коренево возле Кремянного.

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Украинские силы недавно продвинулись на выступе в Курской области на фоне продолжающихся операций в этом районе 7 октября. Геолоцированные кадры за 6 октября указывают на то, что украинские силы продвинулись к югу от Обуховки. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 7 октября.

6-7 октября ВСУ, по некоторым данным, атаковали к югу от Коренево возле Обуховки, к востоку от Коренево возле Кремянного.

Российские войска, согласно видеоподтверждениям, продвинулись в Любимовке возле Коренево. В российских источниках также указывается, что бои продолжались к югу от Коренево возле Успеновки и в еще одном районе к югу от Кремянного.

Карта боев в курской области

Карта боев в курской области

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают операцию в Курской области и, по имеющимся данным, российские оккупанты нанесли 17 авиационных ударов, применив 24 КАБ в Курщине.

"Наши воины наносят оккупационным войскам значительный урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу", — говорится в публикации.

Напомним, что 8 октября войска РФ атаковали цели возле острова Змеиный. По данным ГПСУ, страна-агрессор постоянно пытается атаковать газодобывающие башни, ВСУ делают все, чтобы врага выбить.

Также сообщалось, что нефтебазу в Феодосии защищал ЗРПК, установленный возле резиденции Путина.