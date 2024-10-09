РФ вдарила по Україні "Іскандерами" та "Шахедами": один БПЛА повернувся в Росію

Російські дрони-камікадзе третю ніч поспіль тероризують Одеську область, наголосив очільник ОВА Олег Кіпер. Внаслідок атаки у регіоні травмовано п'ятеро громадян.

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В ніч на 9 жовтня Збройні сили Російської Федерації в черговий раз обстріляли міста України за допомогою дронів типу "Шахед" та балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.. Про результати атаки розповіли Повітряні сили в Telegram.

"У ніч на 9 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області – РФ, а також 22-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська – РФ, мис Чауда – Крим", — уточнили військові.

За підсумками протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. В Повітряних силах додали, що ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії.

Результати атаки ЗС РФ Фото: Повітряні сили України

Обстріл України сьогодні — атака на Одеську область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що російські війська третю ніч поспіль тероризують регіон ударними безпілотниками. В ніч проти 9 жовтня більшість ворожих цілей.

"Внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхівки, без подальшого займання. Травмовано 5 осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості", — уточнив він.

За словами очільника області, в результаті атаки сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу площею 400 м² оперативно ліквідували. Також пошкоджено скло корпусу одного з медичних закладів.

Обстріл України 8 жовтня — удар по Полтавській області

Окрім того, ввечері 8 жовтня ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами.

"Є пошкодження промислового обʼєкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих", — розповів голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Нагадаємо, що противник ввечері 8 жовтня атакував балістикою Полтавську область. Вибухи лунали в Полтаві та Кременчуці. За інформацією місцевих пабліків, ЗС РФ могли запустити по Кременчуку і Полтаві щонайменше 6 ракет, а місцеві жителі чули три вибухи.

Раніше Фокус писав, що у ніч на 9 жовтня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголошували в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Вінницькій областях.