РФ ударила по Украине "Искандерами" и "Шахедами": один БПЛА вернулся в Россию

Российские дроны-камикадзе третью ночь подряд терроризируют Одесскую область, подчеркнул глава ОГА Олег Кипер. В результате атаки в регионе травмированы пятеро граждан.

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В ночь на 9 октября Вооруженные силы Российской Федерации в очередной раз обстреляли города Украины с помощью дронов типа "Шахед" и баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23. О результатах атаки рассказали Воздушные силы в Telegram.

"В ночь на 9 октября 2024 года враг нанес удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области — РФ, а также 22-мя ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска — РФ, мыс Чауда — Крым", — уточнили военные.

По итогам противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. В Воздушных силах добавили, что еще один ударный беспилотник повернул в направлении России.

Результаты атаки ВС РФ Фото: Повітряні сили України

Обстрел Украины сегодня — атака на Одесскую область

Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что российские войска третью ночь подряд терроризируют регион ударными беспилотниками. В ночь на 9 октября большинство вражеских целей.

"В результате атаки в Одесском районе повреждено остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", — уточнил он.

По словам главы области, в результате атаки произошло возгорание мансардного этажа недостроя. Пожар площадью 400 м² оперативно ликвидировали. Также повреждены стекла корпуса одного из медицинских учреждений.

Обстрел Украины 8 октября — удар по Полтавской области

Кроме того, вечером 8 октября враг атаковал Полтавщину тремя баллистическими ракетами.

"Есть повреждения промышленного объекта в области. По предварительной информации, без пострадавших", — рассказал глава Полтавской ОГА Филипп Пронин.

Напомним, что противник вечером 8 октября атаковал баллистикой Полтавскую область. Взрывы раздавались в Полтаве и Кременчуге. По информации местных пабликов, ВС РФ могли запустить по Кременчугу и Полтаве не менее 6 ракет, а местные жители слышали три взрыва.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 9 октября российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявляли в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях.