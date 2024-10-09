Контракт на $175 млн: США продають Індії торпеди MK 54 для протичовнової боротьби

ВМС Індії розширюють запаси протичовнової зброї для вертольотів MH-60R і підвищують свої можливості у протистоянні підводним загрозам.

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7 жовтня Міноборони США повідомило, що Держдепартамент схвалив потенційний продаж Індії легких торпед Mark 54 і супутню підтримку загальною вартістю 175 млн доларів. Про це повідомляється на сайті Агентства зі співробітництва в галузі оборони та безпеки.

Індія запросила загалом 53 легких торпеди MK 54 MOD, а також предмети, що не належать до основного обладнання. Зокрема, це навчальні торпеди REXTORP, приладдя для повітряного запуску, запчастини, контейнери для торпед, допоміжні інструменти та послуги з навчання.

ВМС Індії розширюють запаси протичовнової зброї, зокрема для вертольотів MH-60R. ВМС Індії підвищать свою здатність протистояти підводним загрозам. ВМС вже застосовують торпеди MK 54, тож інтеграція додаткових має пройти гладко.

Більшу частину обладнання для торпед постачатимуть безпосередньо із запасів ВМС США. Жодні компенсаційні угоди не прив'язані до цього продажу. Реалізація може передбачати тимчасове розміщення американського персоналу в Індії для навчання і техдопомоги.

Придбання легких торпед MK 54 значно посилить можливості ВМС Індії щодо протичовнової боротьби (ASW), особливо для вертольотів MH-60R Seahawk. Ці торпеди призначені для боротьби з підводними загрозами в складних умовах — на мілководді або в районах зі складними акустичними умовами. Передова технологія оброблення гідролокатора MK 54 відстежує, визначає клас і націлює на підводні човни.

Нагадаємо, що у двох новітніх підводних човнах ВМС США класу Virginia виявили дефекти.

Також повідомлялося, що в Британії спустили на воду атомну субмарину Agamemnon.