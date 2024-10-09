Контракт на $175 млн: США продают Индии торпеды MK 54 для противолодочной борьбы

ВМС Индии расширяют запасы противолодочного оружия для вертолетов MH-60R и повышают свои возможности в противостоянии подводным угрозам.

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7 октября Минобороны США сообщило, что Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Индии легких торпед Mark 54 и сопутствующую поддержку общей стоимостью 175 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности.

Индия запросила в общей сложности 53 легких торпеды MK 54 MOD, а также предметы, не относящиеся к основному оборудованию. Среди прочего, это учебные торпеды REXTORP, принадлежности для воздушного запуска, запчасти, контейнеры для торпед, вспомогательные инструменты и услуги по обучению.

ВМС Индии расширяют запасы противолодочного оружия, в частности для вертолетов MH-60R. ВМС Индии повысят свою способность противостоять подводным угрозам. ВМС уже применяют торпеды MK 54, поэтому интеграция дополнительных должна пройти гладко.

Большая часть оборудования для торпед будет поставляться напрямую из запасов ВМС США. Никакие компенсационные соглашения не привязаны к этой продаже. Реализация может предусматривать временное размещение американского персонала в Индии для обучения и техпомощи.

Приобретение легких торпед MK 54 значительно усилит возможности ВМС Индии по части противолодочной борьбы (ASW), особенно для вертолетов MH-60R Seahawk. Эти торпеды предназначены для борьбы с подводными угрозами в сложных условиях — на мелководье или в районах со сложными акустическими условиями.

Передовая технология обработки гидролокатора MK 54 отслеживает, определяет класс и нацеливает на подводные лодки.

Напомним, что в двух новейших подлодках ВМС США класса Virginia обнаружили дефекты.

Также сообщалось, что в Британии спустили на воду атомную субмарину Agamemnon.