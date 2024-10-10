Масштаб наступу РФ в Україні має знизитися до 2025 року, — Business Insider

За словами Майкла Кофмана, Москва відшкодовує високі втрати обладнання озброєнням радянської епохи, але навіть ці резервні запаси не можуть служити вічно.

Related video

Перевага РФ над Україною щодо особового складу та зброї, ймовірно, почне зменшуватися вже до кінця цього року, сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, чия робота зосереджена на Росії. Про це пише Business Insider.

Він зазначив, що кремлівські війська продовжували тиск на Україну і при цьому відчували високий рівень виснаження. Тепер же російські війська відчувають "дуже суттєві обмеження".

"...перевага на полі бою, найімовірніше, знизиться цієї зими й далі у 2025 році", — зазначив Кофман.

Він допускає, що в Росії скоро закінчиться обладнання або люди. Але вважає, що РФ не зможе довго підтримувати наступальний темп.

"Такий розвиток подій може стати променем надії для України, яка стикається з повільним, але жорстоким російським наступом на сході, значною мірою зумовленим тим, що Москва витрачає набагато більше живої сили та військової техніки", — зазначив він.

Російська техніка не прослужить вічно

За словами Кофмана, Москві вдається компенсувати високі втрати обладнання озброєнням радянської епохи, але навіть ці резервні запаси не можуть служити вічно.

"Росія проїдає свою радянську спадщину, і темпи виробництва обладнання доволі низькі порівняно з втратами на полі бою", — сказав він.

Кофман додав також, що російські військові все частіше змушені коригувати тактику, щоб мінімізувати втрати.

Таким чином, можливості досягти будь-яких значущих в оперативному плані проривів зменшуються.

Високі виплати — свідчення складнощів із рекрутингом

Кофман також вважає, що російський уряд не може й надалі збільшувати бонуси та пільги, які зараз масово пропонують новобранцям.

У РФ пропонують незвично високі бонуси за підписання контрактів із ЗС РФ, зарплати рекламуються як порівнянні з американською армією. І це в місті, де середня зарплата становить менш як одну п'яту від середньої зарплати в США.

"Очевидно, що за такого рівня втрат російська кампанія з набору контрактників не в змозі витримати темп. Це також не означає, що у РФ закінчаться людські ресурси, але очевидно, що вони відчувають труднощі", — додав Кофман.

Нагадаємо, що, за даними італійського видання Corriere della Sera, Україна могла б погодитися на зупинку бойових дій.

Також повідомлялося, що Bloomberg 10 жовтня писав про те, що Україна зможе утримувати частину Курської області ще протягом кількох місяців.