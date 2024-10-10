Масштаб наступления РФ в Украине должен снизиться к 2025 году, — Business Insider

По словам Майкла Кофмана, Москва возмещает высокие потери оборудования вооружением советской эпохи, но даже эти резервные запасы не могут служить вечно.

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Преимущество РФ над Украиной по части личного состава и оружия, вероятно, начнет уменьшаться уже к концу этого года, сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, чья работа сосредоточена на России. Об этом пишет Business Insider.

Он отметил, что кремлевские войска продолжали давление на Украину и при этом испытывали высокий уровень истощения. Теперь же российские войска испытывают "очень существенные ограничения".

"…преимущество на поле боя, скорее всего, снизится этой зимой и дальше в 2025 году", — отметил Кофман.

Он допускает, что у России скоро закончится оборудование или люди. Но считает, что РФ не сможет долго поддерживать наступательный темп.

"Такое развитие событий может стать лучом надежды для Украины, сталкивающейся с медленным, но жестоким российским наступлением на востоке, в значительной степени обусловленным тем, что Москва тратит гораздо больше живой силы и военной техники", — отметил он.

Российская техника не прослужит вечно

По словам Кофмана, Москве удается компенсировать высокие потери оборудования вооружением советской эпохи, но даже эти резервные запасы не могут служить вечно.

"Россия проедает свое советское наследие, и темпы производства оборудования довольно низки по сравнению с потерями на поле боя", — сказал он.

Кофман добавил также, что российские военные все чаще вынуждены корректировать тактику, чтобы минимизировать потери.

Таким образом, возможности достичь каких-либо значимых в оперативном плане прорывов уменьшаются.

Высокие выплаты — свидетельство сложностей с рекрутингом

Кофман также считает, что российское правительство не может и дальше увеличивать бонусы и льготы, которые сейчас массово предлагаются новобранцам.

В РФ предлагают необычно высокие бонусы за подписание контрактов с ВС РФ, зарплаты рекламируются как сопоставимые с американской армией. И это в городе, где средняя зарплата составляет менее одной пятой от средней зарплаты в США.

"Очевидно, что при таком уровне потерь российская кампания по набору контрактников не в состоянии выдержать темп. Это также не означает, что у РФ закончатся людские ресурсы, но очевидно, что они испытывают трудности", — добавил Кофман.

Напомним, что, по данным итальянского издания Corriere della Sera, Украина могла бы согласиться на остановку боевых действий.

Также сообщалось, что, Bloomberg 10 октября писал о том, что Украина сможет удерживать часть Курской области еще в течение нескольких месяцев.