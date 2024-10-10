Найбільший підводний човен Пхеньяна: КНДР будує ядерну субмарину, — розвідка Південної Кореї (фото)

Потрібні додаткові підтвердження того, чи йдеться про підводний човен на ядерному паливі, з огляду на те, що будівництво поки що на ранніх стадіях.

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Північна Корея, можливо, почала будувати нову субмарину, яка працюватиме на ядерному паливі. Про це заявив офіційний представник Південної Кореї, повідомляє The War Zone.

"Виявлено часткові ознаки, які, мабуть, є початком будівництва підводного човна", — повідомляється у звіті Агентства військової розвідки Південної Кореї.

Зазначається також: потрібні додаткові підтвердження того, чи йдеться про підводний човен на ядерному паливі, з огляду на те, що будівництво все ще перебуває на ранніх стадіях.

Фото: Google Earth | Завод підводних човнів КНДР

Один із представників південнокорейської розвідки повідомив, що будівельні роботи на підводному човні були помічені в північно-східному районі Сінпо — ймовірно, на заводі підводних човнів Понде. Зазначалося також, що цей човен більший за попередні, які перебувають на озброєнні Північної Кореї. Про точний тоннаж та інші подробиці можна буде дізнатися пізніше.

Підводний човен КНДР

Оцінка південнокорейських військових щодо того, що новий підводний човен може бути атомним, мабуть, заснована на його розмірах. Проте наразі немає загальнодоступних підтверджень, що Північна Корея розробила відповідний ядерний реактор для цього.

Але є заяви керівництва Пхеньяна, що атомний підводний човен поки що тільки в планах.

У січні 2021 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив, що "проєкт нового атомного підводного човна досліджено і він перебуває на етапі остаточної перевірки". Він також додав, що проєктні роботи щодо різних видів зброї та датчиків уже завершено.

Нагадаємо, що 27 вересня стало відомо, що у верхів'ї Янцзи, неподалік Ухані, затонув атомний підводний човен, але Китай намагався приховати аварію.

Також повідомлялося, що британський атомний підводний човен випробував торпеду Spearfish варіанту Mod 1.