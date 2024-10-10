Крупнейшая подлодка Пхеньяна: КНДР строит ядерную субмарину, — разведка Южной Кореи (фото)

Нужные дополнительные подтверждения того, идет ли речь о подлодке на ядерном топливе, в силу того, что строительство пока что на ранних стадиях.

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Северная Корея, возможно, начала строить новую субмарину, которая будет работать на ядерном топливе. Об этом заявил официальный представитель Южной Кореи, сообщает The War Zone.

"Обнаружены частичные признаки, которые, по-видимому, являются началом строительства подводной лодки", — сообщается в отчете Агентства военной разведки Южной Кореи.

Отмечается также: нужны дополнительные подтверждения того, идет ли речь о подлодке на ядерном топливе, в силу того, что строительство все еще находится на ранних стадиях.

Фото: Google Earth | Завод подлодок КНДР

Один из представителей южнокорейской разведки сообщил, что строительные работы на подводной лодке были замечены в северо-восточном районе Синпо — предположительно, на заводе подводных лодок Пондэ. Отмечалось также, что эта лодка больше предыдущих, которые находятся на вооружении Северной Кореи. О точном тоннаже и других подробностях можно будет узнать позже.

Подводная лодка КНДР

Оценка южнокорейских военных относительно того, что новая подводная лодка может быть атомной, по-видимому, основана на ее размерах. При этом пока нет общедоступных подтверждений, что Северная Корея разработала подходящий ядерный реактор для этого.

Но есть заявления руководства Пхеньяна, что атомная подводная лодка пока только в планах.

В январе 2021 года северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что "проект новой атомной подводной лодки исследован и находится на этапе окончательной проверки". Он также добавил, что проектные работы по различным видам оружия и датчиков уже завершены.

Напомним, что 27 сентября стало известно, что в верховье Янцзы, недалеко от Ухани, затонула атомная подлодка, но Китай пытался скрыть аварию.

Также сообщалось, что британская атомная подлодка испытала торпеду Spearfish варианта Mod 1.