Северная Корея разместила своих военных в Украине, наряду с российскими, — The Guardian

По словам журналистов, это может быть первым случаем, когда иностранное правительство для поддержки оккупационной группировки ВС РФ отправляет собственные силы. Иностранцы участвовали в боях в Украине в качестве наемников и прежде.

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Военные инженеры Северной Кореи были направлены в российские подразделения, чтобы помочь РФ достичь своих целей в войне в Украине. Некоторые из северокорейских военнослужащих, действующих в оккупированных районах Украины, уже погибали. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинские источники.

О погибших выходцах с Корейского полуострова сообщали высокопоставленные представители Киева и Сеула.

Десятки северокорейцев находятся на российских позициях в качестве операторов пусковых установок для ракет KN-23, отмечает Guardian.

В прошлом году руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын был в РФ на саммите с Владимиром Путиным, где заключили секретное оружейное соглашение по поставкам боеприпасов.

На прошлой неделе среди погибших после украинского ракетного удара по оккупированной РФ территории около Донецка были и северокорейцы.

Пока доподлинно неизвестно, были ли это военные инженеры или же представители других сил.

Иностранцы участвовали в боях в Украине в качестве наемников и прежде, но это может быть первым случаем, когда иностранное правительство отправляет собственные силы для поддержки оккупационной группировки ВС РФ.

На текущей неделе министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщал депутатам в Сеуле о том, что "весьма вероятно", что северокорейских офицеров отправили сражаться вместе с россиянами, и что несколько человек погибли, хотя о дополнительных подробностях не сообщалось.

О том, что среди погибших оккупантов в Украине есть и выходцы из КНДР, на днях сообщил глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Вступление к войну в Украине Северной Кореи предоставляет возможность испытать ядерное оружие и предоставить войскам боевой опыт, отмечают журналисты.

"Для Северной Кореи, которая поставила России много снарядов и ракет, крайне важно научиться обращаться с различным оружием и получить реальный боевой опыт", — отметил в комментарии информационному агентству AFP Лим Ыль-чуль, профессор Института дальневосточных исследований в Сеуле.

Напомним, что перед выборами в США Северная Корея планирует провести новые ядерные испытания.

Также сообщалось, что КНДР второй раз за неделю запустила ракеты в сторону своего южного соседа.