Витримав десяток ударів: бійці НГУ врятували робота після "божевільної самогубної місії" (фото)

Журналіст розповів, що "Тарган" взяв участь в евакуації іншого колісного робота, однак військові не залишили понівечену машину і врятували її.

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Бійці 13 бригади Національної гвардії України "Хартія" врятували робота "Тарган-3К" після "божевільної самогубної місії". Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що під час роботи на передовій з операторами наземних дронів бригади "Хартія" машина взяла участь в евакуації українського колісного робота.

"В центрі нашого вчорашнього сюжету була драматична історія втрати двох наземних платформ на півночі Харківської області. Але ми не знали, що сьогодні хлопці з "Хартії" просто не змиряться з тим, що сюжет залишився без "happy-end", і вже без нас підуть та, попри все, дістануть понівеченого робота", — розповів журналіст.

За словами Андрія Цаплієнка, робот повернувся з місії дуже побитим. Він "пережив" десяток прильотів.

"Те, що його дістали, для мене особисто є символічним моментом. Знаком, що ми переможемо в цій війні. Тому що українці здатні на вчинки, яких від них не очікують", — додав він.

робот "Тарган-3К" Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Нагадаємо, що група вчених зі США створила дрон Aerobat, що працює як кажан. Незвичайний робот із гнучкими крилами може змінювати свою форму на ходу і протискуватися в дуже вузькі простори, де ніхто інший літати не може.

Зазначимо, що французька компанія Sirehn спустила на воду безпілотне надводне судно Seaquest S, створене з урахуванням досвіду України в Чорному морі. За словами виробника, війна в Україні показала необхідність швидко покращувати дрони, оскільки ворог адаптується.