Выдержал десяток ударов: бойцы НГУ спасли робота после "безумной самоубийственной миссии" (фото)

Журналист рассказал, что "Таракан" принял участие в эвакуации другого колесного робота, однако военные не оставили изуродованную машину и спасли ее.

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Бойцы 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" спасли робота "Таракан-3К" после "безумной самоубийственной миссии". Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во время работы на передовой с операторами наземных дронов бригады "Хартия" машина приняла участие в эвакуации украинского колесного робота.

"В центре нашего вчерашнего сюжета была драматическая история потери двух наземных платформ на севере Харьковской области. Но мы не знали, что сегодня ребята из "Хартии" просто не смирятся с тем, что сюжет остался без "happy-end", и уже без нас пойдут и, несмотря ни на что, достанут изувеченного робота", — рассказал журналист.

По словам Андрея Цаплиенко, робот вернулся из миссии очень побитым. Он "пережил" десяток прилетов.

"То, что его достали, для меня лично является символическим моментом. Знаком, что мы победим в этой войне. Потому что украинцы способны на поступки, которых от них не ожидают", — добавил он.

робот "Таракан-3К" Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Напомним, что группа ученых из США создала дрон Aerobat, работающий как летучая мышь. Необычный робот с гибкими крыльями может менять свою форму на ходу и протискиваться в очень узкие пространства, где никто другой летать не может.

Отметим, что французская компания Sirehn спустила на воду беспилотное надводное судно Seaquest S, созданное с учетом опыта Украины в Черном море. По словам производителя, война в Украине показала необходимость быстро улучшать дроны, поскольку враг адаптируется.