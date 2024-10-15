"Безлюдна планета": що відбувається в Торецьку і як ЗС РФ вдалося в нього зайти (відео)

За словами спікерки ОТГ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, практично повне знищення міста дає змогу російським військам просуватися і займати нові райони. Наразі там немає жодної цілої будівлі, в якій могли б ховатися військові чи цивільні.

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Російські окупанти перетворили місто Торецьк Донецької області на руїни. Про це 14 жовтня розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі національного телемарафону.

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Вона пояснила, що практично повне знищення міста дає змогу російським військам просуватися і займати нові райони. За словами спікерки, у населеному пункті немає жодної цілої будівлі.

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"Зараз місто більше нагадує безлюдну планету. Ні для цивільних, ні для військових не залишилося укриттів, і, на жаль, дозволяє ворогу захоплювати нові райони, але вже на випаленій землі", — розповіла Бобовнікова.

Торецьк на карті DeepState Фото: deepstatemap.live

При цьому наголошується, що росіяни зазнають великих втрат у Торецьку, але це не зупиняє росіян через обіцяне грошове забезпечення.

"Керівництво російської армії обіцяє їм "золоті гори". Вони там збільшують виплати за "двохсотими" (загиблими. — прим. ред.). І, на жаль, звичайні Ваньки з Росії ведуться на це і радісно підписують контракт і йдуть помирати в Україні. При цьому вони усвідомлюють, що йдуть сюди вмирати", — заявила Бобовнікова

Нова тактика ЗС РФ

Також Бобовнікова зазначила, що окупанти використовують тактику маскування, переодягаючись у цивільний одяг, щоб наблизитися до позицій українських військ, особливо в районі Часового Яру в Донецькій області.

Нагадаємо, вранці 15 серпня OSINT-аналітики повідомили про просування росіян у районі Торецька, а також інших населених пунктів Донецької, Луганської та Запорізької областей.