"Безлюдная планета": что происходит в Торецке и как ВС РФ удалось в него зайти (видео)

По словам спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, практически полное уничтожение города позволяет российским войскам продвигаться и занимать новые районы. Сейчас там нет ни одного целого здания, в котором могли бы прятаться военные или гражданские.

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Российские оккупанты превратили город Торецк Донецкой области в руины. Об этом 14 октября рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона.

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Она пояснила, что практически полное уничтожение города позволяет российским войскам продвигаться и занимать новые районы. По словам спикера, в населенном пункте нет ни одного целого здания.

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"Сейчас город больше напоминает безлюдную планету. Ни для гражданских, ни для военных не осталось укрытий, и, к сожалению, позволяет врагу захватывать новые районы, но уже на выжженной земле", — рассказала Бобовникова.

Торецк на карте DeepState Фото: deepstatemap.live

При этом отмечается, что россияне несут большие потери в Торецке, но это не останавливает россиян из-за обещанного денежного довольствия.

"Руководство российской армии обещает им "золотые горы". Они там увеличивают выплаты по "двухсотым" (погибшим. — прим. Ред.). И, к сожалению, обычные Ваньки из России ведутся на это и радостно подписывают контракт и идут умирать в Украине. При этом они осознают, что идут сюда умирать", — заявила Бобовникова

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Также Бобовникова отметила, что оккупанты используют тактику маскировки, переодеваясь в гражданскую одежду, чтобы приблизиться к позициям украинских войск, особенно в районе Часового Яра в Донецкой области.

Напомним, утром 15 августа OSINT-аналитики сообщили о продвижении россиян в районе Торецка, а также других населенных пунктов Донецкой, Луганской и Запорожской областей.