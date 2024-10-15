ЄС не може домогтися підтримки України від країн Перської затоки, — Politico

ЄС та інші західні союзники зіткнулися зі складнощами із залученням нових учасників коаліції для підтримки України та стримування Росії.

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Представники країн Перської затоки не підтримують деякі пропозиції Євросоюзу щодо України. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Саміт ЄС і країн Перської затоки (EU-Gulf) — перший подібний форум і планувався як демонстрація єдності щодо широкого кола питань, чи то безпеки, чи то енергетики. Але документи, які просочилися в пресу в понеділок, 14 жовтня, свідчать про розбіжності між сторонами щодо війни в Україні.

ЄС запропонував зупинити матеріальну підтримку Росії та засудити Іран за постачання Москві ракет і дронів, які використовуються проти України. Але країни Перської затоки, натомість, хотіли б бачити менш конкретні формулювання: щоб усі сторони зупинили постачання зброї.

Автори публікації як розв'язання проблеми допускають, що таке положення з документа можуть повністю видалити. Представники Перської затоки також пропонують прибрати положення, покликане посилити заходи боротьби з обходом санкцій.

Повідомляється, що представники ОАЕ, однієї з країн Перської затоки, що бере участь у саміті, були особливо роздратовані питанням ухилення від санкцій.

Суперечки щодо мови та формулювань, що містяться в документі, відображають труднощі, з якими зіткнувся ЄС та інші західні союзники в тому, що стосується залучення нових учасників коаліції для підтримки України та стримування Росії.

За словами журналістів, найбільш спірні питання, мабуть, не обговорюватимуть у середу, а обидві сторони, все ж таки, схоже, знайшли спільну мову з деяких предметів.

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Повідомляється про намір засудити ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України, хоча Росія прямо не згадується в тексті. Очікується також, що буде підтверджено партнерство країн у тому, що стосується енергетики, заходів щодо боротьби з кліматичними змінами тощо.

Нагадаємо, що, за даними Politico, Орбан заявив, що Урсула фон дер Ляєн має намір повалити угорський уряд.