ЕС и другие западные союзники столкнулись со сложностями с привлечением новых участников коалиции для поддержки Украины и сдерживания России.

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Представители стран Персидского залива не поддерживают некоторые предложения Евросоюза по Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Саммит ЕС и стран Персидского залива (EU-Gulf) — первый подобный форум и планировался как демонстрация единства по широкому кругу вопросов — будь то безопасность или энергетика. Но документы, которые просочились в прессу в понедельник, 14 октября, свидетельствуют о разногласиях между сторонами относительно войны в Украине.

ЕС предложил остановить материальную поддержку России и осудить Иран за поставку Москве ракет и дронов, которые используются против Украины. Но страны Персидского залива вместо этого хотели бы видеть менее конкретные формулировки: чтобы все стороны остановили поставки оружия.

Авторы публикации в качестве решения проблемы допускают, что такое положение из документа могут полностью удалить.

Представители Персидского залива также предлагают убрать положение, призванное усилить меры борьбы с обходом санкций.

Сообщается, что представители ОАЭ, одной из стран Персидского залива, участвующей в саммите, были особенно раздражены вопросом уклонения от санкций.

Споры относительно языка и формулировок, содержащихся в документе, отражают трудности, с которыми столкнулся ЕС и другие западные союзники в том, что касается привлечения новых участников коалиции для поддержки Украины и сдерживания России.

По словам журналистов, наиболее спорные вопросы, по-видимому, не будут обсуждаться в среду, а обе стороны, все же, похоже, нашли общий язык по некоторым предметам.

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Сообщается о намерении осудить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, хотя Россия прямо не упоминается в тексте. Ожидается также, что будет подтверждено партнерство стран в том, что касается энергетики, мер по борьбе с климатическими изменениями и пр.

Напомним, что, по данным Politico, Орбан заявил, что Урсула фон дер Ляен намерена свергнуть венгерское правительство.