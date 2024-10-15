Війна на виснаження може працювати проти РФ: аналітик назвав головну проблему ЗСУ та влади

За словами військового аналітика Сергія Згурця, військово-політичне керівництво країни має переглянути підходи до оборони, мобілізації та управління на рівні бригад і вище.

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Попри те, що лінія оборони з противником має велику протяжність і відбувається висока інтенсивність бойових дій, просування росіян в Україні сповільнене. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військовий експерт Сергій Згурець в ефірі Espreso.TV.

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За словами експерта, військово-політичному керівництву слід переглянути підходи до оборони, особливо в питаннях мобілізації та підготовки бригад, а також вимоги до управління на рівні бригад і вище.

"Усе це лежить зараз на нашій військово-політичній верхівці, а військові на лінії фронту роблять свою роботу дуже добре", — зазначив експерт.

На його думку, внаслідок чудової роботи Сил оборони України, росіянам не принесла результатів обрана стратегія, яка передбачає війну на виснаження.

"Якщо подивимося на кількість знищених ворогів, ця логіка війни на виснаження насправді не працює на Російську Федерацію так, як вони очікували, тому що втрати противника зростають. Нам головне — мінімізувати власні втрати, а цю війну на виснаження максимально використати саме для виснаження ворогів", — зазначив Згурець.

"Рамштайн" затримується: чи вплине це на лінію фронту

Експерт додав, що відтермінування засідання формату "Рамштайн" пов'язане з внутрішніми політичними процесами у США, але ситуація не настільки критична, щоб панікувати.

"Лінія оборони утримується, а всі поточні виклики, сподіваюся, будуть вирішені з правильним для нас висновком", — підсумував Згурець.

Нагадаємо, у середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді, де, за словами керівника Офісу президента Сергія Лещенка, представить "План перемоги" України.

Тим часом OSINT-аналітики повідомляють про успіхи російських окупантів не тільки на Донбасі, а й у Запорізькій області.