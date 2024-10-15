Война на истощение может работать против РФ: аналитик назвал главную проблему ВСУ и власти

По словам военного аналитика Сергея Згурца, военно-политическое руководство страны должно пересмотреть подходы к обороне, мобилизации и управлению на уровне бригад и выше.

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Несмотря на то, что линия обороны с противником имеет большую протяженность и происходит высокая интенсивной боевых действий, продвижение россиян в Украине замедлено. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец в эфире Espreso.TV.

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По словам эксперта, военно-политическому руководству следует пересмотреть подходы к обороне, в особенности в вопросах мобилизации и подготовки бригад, а также требования к управлению на уровне бригад и выше.

"Все это лежит сейчас на нашей военно-политической верхушке, а военные на линии фронта делают свою работу очень хорошо", — отметил эксперт.

По его мнению, в результате превосходной работы Сил обороны Украины, россиянам не принесла результатов избранная стратегия, которая предполагает войну на истощение.

"Если посмотрим количество уничтоженных врагов, эта логика войны на истощение на самом деле не работает на Российскую Федерацию так, как они ожидали, потому что потери противника растут. Нам главное — минимизировать собственные потери, а эту войну на истощение максимально использовать именно для истощения врагов", — отметил Згурец.

"Рамштайн" задерживается: повлияет ли это на линию фронта

Эксперт добавил, что отсрочка заседания формата "Рамштайн" связана с внутренними политическими процессами в США, но ситуация не настолько критична, чтобы паниковать.

"Линия обороны удерживается, а все текущие вызовы, надеюсь, будут решены с правильным для нас выводом", — подытожил Згурец.

Напомним, в среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде, где, по словам руководителя Офиса президента Сергея Лещенко, представит "план победы" Украины.

Тем временем OSINT-аналитики сообщают об успехах российских оккупантов не только на Донбассе, но и в Запорожской области.