"Боляче дивитися на хлопців": засновник Asgard розповів, що відбувається з підрозділом (відео)

За словами Германа "Фармацевта", підрозділ знищують, а бійців "розкидають" по різних екіпажах. Asgard уже три місяці не працює через ту бюрократичну історію.

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Засновник підрозділу Asgard Герман із позивним "Фармацевт" розповів про конфлікт бійців ударної групи з цивільною особою Олександром Дмитрієвим. Про це повідомляє УНІАН.

Герман зазначив, що не дуже хотів коментувати дії цивільної особи у стосунках із військовослужбовцями.

"На цю подію мають відреагувати слідчі органи. Командувач Сухопутних військ призначив розслідування. Це розслідування буде опубліковано", — зазначив він.

За його словами, підрозділ Asgard знищують, а бійців "розкидають" по різних екіпажах.

"Насправді дуже боляче дивитися на хлопців — на сьогоднішній день підрозділ "Асгард" розірвано. Мало того, на мою думку, триває план зі знищення цього підрозділу, тому що хлопців розкидають по різних екіпажах. Тобто не буде підрозділу, який створювався протягом двох років. І протягом двох років він воював успішно. Близько тисячі цілей уражено і знищено понад тисячу осіб особового складу противника", — заявив Герман.

Військовий також зазначив, що підрозділ уже три місяці не працює через ту бюрократичну історію, яка склалася.

"Основна мета підрозділу Asgard і моя особиста, полягає в тому, щоб знищити ворога. У нас немає будь-яких цілей фінансових або цілей кар'єрних. Ми хочемо бути ефективними. Для цього ми хотіли перевестися в інший підрозділ. Частину людей перевели. Навіщо було тоді переводити цю частину, а інших залишати? На мій погляд, це спеціально зроблений такий крок для того, щоб розділяти і панувати", — розповів Герман.

Він заявив, що бійці переводилися в підрозділ, де бачили більше можливостей.

"Взагалі, ми всі, незалежно від того, командувач ти чи командир маленької групи, чи командир роти, чи командир батальйону, у нас у всіх одна мета — знищити ворога. Незалежно від того, в якому підрозділі ти служиш. На мою думку, ми робимо одну справу, ми на одному фронті воюватимемо, "Асгард" воюватиме на тому ж фронті, що й воював. У складі сухопутних військ чи у складі іншого роду військ, на мою думку, це не відіграє жодної ролі. Якщо він ефективний, то нехай буде ефективним у будь-якому підрозділі, у будь-якому роді військ", — розповів Герман.

Погрози на адресу бійців гурту Asgard: що відомо

Нагадаємо, 13 жовтня бійці групи Asgard звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Олександра Дмитрієва на прізвисько "Тихоход" у втручанні в роботу підрозділу. За їхніми словами, він погрожував "ламати військових через коліно" і принижував.

У відповідь Дмитрієв назвав усі звинувачення "вкиданням" і "набором фраз" проти нього. На конфлікт відреагували в Командуванні Сухопутних сил ЗСУ і заявили, що почнуть розслідування. Там також закликали "утриматися від самостійної емоційної оцінки цієї ситуації".