"Больно смотреть на ребят": основатель Asgard рассказал, что происходит с подразделением (видео)

По словам Германа "Фармацевта", подразделение уничтожают, а бойцов "разбрасывают" по разным экипажам. Asgard уже три месяца не работает из-за той бюрократической истории.

Related video

Основатель подразделения Asgard Герман с позывным "Фармацевт" рассказал о конфликте бойцов ударной группы с гражданским лицом Александром Дмитриевым. Об этом сообщает УНИАН.

Герман отметил, что не очень хотел комментировать действия гражданского лица в отношениях с военнослужащими.

"На это событие должны отреагировать следственные органы. Командующий Сухопутных войск назначил расследование. Это расследование будет опубликовано", — отметил он.

По его словам, подразделение Asgard уничтожают, а бойцов "разбрасывают" по разным экипажам.

"На самом деле очень больно смотреть на ребят — на сегодняшний день подразделение "Асгард" разорвано. Мало того, по моему мнению, продолжается план по уничтожению этого подразделения, потому что ребят разбрасывают по разным экипажам. То есть не будет подразделения, которое создавалось в течение двух лет. И в течение двух лет оно воевало успешно. Порядка тысячи целей поражены и уничтожено более тысячи человек личного состава противника", — заявил Герман.

Военный также отметил, что подразделение уже три месяца не работает из-за той бюрократической истории, которая сложилась.

"Основная цель подразделения Asgard и моя личная, состоит в том, чтобы уничтожить врага. У нас нет каких-либо целей финансовых или целей карьерных. Мы хотим быть эффективными. Для этого мы хотели перевестись в другое подразделение. Часть людей перевели. Зачем было тогда переводить эту часть, а других оставлять? На мой взгляд, это специально сделанный такой шаг для того, чтобы разделять и властвовать", — рассказал Герман.

Он заявил, что бойцы переводились в подразделение, где видели больше возможностей.

"Вообще, мы все, независимо от того, командующий ты или командир маленькой группы, или командир роты, или командир батальона, у нас у всех одна цель – уничтожить врага. Независимо от того, в каком подразделении ты служишь. По моему мнению, мы делаем одно дело, мы на одном фронте будем воевать, "Асгард" будет воевать на том же фронте, что и воевал. В составе сухопутных войск или в составе другого рода войск, по моему мнению, это не играет никакой роли. Если он эффективен, то пусть будет эффективным в любом подразделении, в любом роде войск", — рассказал Герман.

Угрозы в адрес бойцов группы Asgard: что известно

Напомним, 13 октября бойцы группы Asgard обвинили координатора проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева по прозвищу "Тихоход" во вмешательстве в работу подразделения. По их словам, он угрожал "ломать военных через колено" и унижал.

В ответ Дмитриев назвал все обвинения "вбросом" и "набором фраз" против него. На конфликт отреагировали в Командовании Сухопутных сил ВСУ и заявили, что начнут расследование. Там также призвали "воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации".