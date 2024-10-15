После заявления бойцов группы Asgard: Командующий Сухопутных сил ВСУ инициировал расследование
Генерал Павлюк заявил, что выводы и решения по факту расследования по факту обращения военнослужащих будут обнародованы для общественности.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк инициировал проведение служебного расследования по обращению военных подразделения "Asgard" об угрозах в их адрес со стороны якобы его "советника". Об этом он сообщил в своем Facebook.
"С целью установления реальных фактов и обстоятельств, предоставления надлежащей правовой оценки событий, о которых сообщила группа Asgard на собственных ресурсах в социальных сетях, мной инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины", — говорится в заявлении командующего Сухопутных сил ВСУ.
Павлюк заявил, что выводы и решения "будут публичными", добавив, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства.
Угрозы в адрес бойцов группы "Asgard": что известно
13 октября бойцы группы "Asgard" обвинили координатора проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева по прозвищу "Тихоход" во вмешательстве в работу подразделения. По их словам, он угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство.
В ответ Дмитриев назвал все обвинения "вбросом" и "набором фраз" против него. Он считает, что вброс на него готовился давно, и он знает, чьих рук это дело, а также заявил, что лицо, которое записывало аудио, намеренно его провоцировало.
На конфликт отреагировали в Командовании Сухопутных сил ВСУ. Там сообщили о том, что начнут расследование высказываний Дмитриева в адрес бойцов группы "Asgard" и призвали "воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной, из-за отсутствия полного объема информации и противоречий имеющейся"
Напомним, 12 октября Фокус сообщал, что в соцсетях опубликовали запись скандальной встречи работников ТЦК с руководителем оконной компании в Днепре Сергея Положая.
Позже народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему активизировались военкомы и проводят облавы и рейды в крупных городах.