После заявления бойцов группы Asgard: Командующий Сухопутных сил ВСУ инициировал расследование

Генерал Павлюк заявил, что выводы и решения по факту расследования по факту обращения военнослужащих будут обнародованы для общественности.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк инициировал проведение служебного расследования по обращению военных подразделения "Asgard" об угрозах в их адрес со стороны якобы его "советника". Об этом он сообщил в своем Facebook.

"С целью установления реальных фактов и обстоятельств, предоставления надлежащей правовой оценки событий, о которых сообщила группа Asgard на собственных ресурсах в социальных сетях, мной инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины", — говорится в заявлении командующего Сухопутных сил ВСУ.

Заявление командующего Сухопутных сил ВСУ Павлюка (фото: скриншот из Facebook)

Павлюк заявил, что выводы и решения "будут публичными", добавив, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

Угрозы в адрес бойцов группы "Asgard": что известно

13 октября бойцы группы "Asgard" обвинили координатора проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева по прозвищу "Тихоход" во вмешательстве в работу подразделения. По их словам, он угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство.

В ответ Дмитриев назвал все обвинения "вбросом" и "набором фраз" против него. Он считает, что вброс на него готовился давно, и он знает, чьих рук это дело, а также заявил, что лицо, которое записывало аудио, намеренно его провоцировало.

На конфликт отреагировали в Командовании Сухопутных сил ВСУ. Там сообщили о том, что начнут расследование высказываний Дмитриева в адрес бойцов группы "Asgard" и призвали "воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной, из-за отсутствия полного объема информации и противоречий имеющейся"

Напомним, 12 октября Фокус сообщал, что в соцсетях опубликовали запись скандальной встречи работников ТЦК с руководителем оконной компании в Днепре Сергея Положая.

Позже народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему активизировались военкомы и проводят облавы и рейды в крупных городах.