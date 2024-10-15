Після заяви бійців групи Asgard: Командувач Сухопутних сил ЗСУ ініціював розслідування

Генерал Павлюк заявив, що висновки та рішення за фактом розслідування щодо звернення військовослужбовців будуть оприлюднені для громадськості.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк ініціював проведення службового розслідування щодо звернення військових підрозділу "Asgard" про погрози на їхню адресу з боку нібито його "радника". Про це він повідомив у своєму Facebook.

"З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група Asgard на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України", — сказано у заяві командувача Сухопутних сил ЗСУ.

Заява командувача Сухопутних сил ЗСУ Павлюка (фото: скриншот з Facebook)

Павлюк заявив, що висновки та рішення "будуть публічними", додавши, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства.

Погрози на адресу бійців групи "Asgard": що відомо

13 жовтня бійці групи "Asgard" звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Олександра Дмітрієва на прізвисько "Тихоход" у втручанні в роботу підрозділу. За їхніми словами, він погрожував "ламати військових через коліно" та принижував їхню гідність.

У відповідь Дмітрієв назвав всі звинувачення "вкидом" і "набором фраз" проти нього. Він вважає, що вкид на нього готувався давно, і він знає, чиїх рук це справа, а також заявив, що особа, яка записувала аудіо, навмисно його провокувала.

На конфлікт відреагували в Командуванні Сухопутних сил ЗСУ. Там повідомили про те, що почнуть розслідування щодо висловлювань Дмітрієва на адресу бійців групи "Asgard" та закликали "утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного обсягу інформації та суперечностей наявної"

Нагадаємо, 12 жовтня Фокус повідомляв, що у соцмережах опублікували запис скандальної зустрічі працівників ТЦК із керівником віконної компанії у Дніпрі Сергія Положая.

Пізніше народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому активізувались військкоми та проводять облави та рейди у великих містах.