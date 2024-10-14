Буде розслідування: в ЗСУ відреагували на скарги "Асгард" на радника командувача Павлюка

Громадянам не варто робити передчасні та емоційні висновки щодо конфлікту між бійцями групи "Асгард" та радником Олександром Дмітрієвим, заявило командування. В ЗСУ пропонують зачекати офіційних заключень.

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Командування Сухопутник військ ЗСУ дослідить фрагменти відео, на якому лунає голос радника командування Олександра Дмітрієва з позивним "Тихохід" та його фрази з приниженням бійців ЗСУ. Під час розслідування з'ясують обставини конфліктної ситуації, а про висновки проінформують громадськість. Реакція командування на заяву бійців групи "Асгард" з'явилась на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

Пресслужба командування опублікувала відповідь на звернення бійців ЗСУ близько 11:00 14 жовтня. У повідомленні йдеться про початок службового розслідування щодо конфлікту між Дмитрієвим та підрозділом "Очі" групи "Асгард". Щоб з'ясувати деталі, дослідять аргументи та докази, які отримають від обох сторін. Тим часом громадянам пропонують не реагувати емоційно на публічні заяви, зачекати результатів розслідування і не робити передчасних висновків в умовах нестачі інформації, наголосило командування.

"Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка. На час перевірки просимо громадян утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації, яка може бути невірною, через відсутність повного обсягу інформації та суперечностей наявної", — пояснило командування Сухопутними військами.

Скарга групи "Асгард" - реакція командування Сухопутними віськами Фото: Скриншот

Група "Асгард" та помічник командувача Павлюка — деталі

Зазначимо, про конфлікт між "Асгардом" та Дмітрієвим стало відомо 13 жовтня. Бійці підрозділу на сторінці Facebook опублікували відео з нарізкою аудіозаписів, ймовірно, голосу радника командування Сухопутними військами. Чути, як людина застосовує обсценну лексику, роблячи зауваження військовим та вигукуючи різні вказівки. У дописі бійців вказано, що їх погрожували "ламати через коліно", принижували. Водночас їм начебто віддавали "неправомірні накази" щодо переміщення особового складу: вони вимагають вибачень і нагадують про поведінку українського політика Миколи Тищенка, який висловлювався у схожому стилі.

14 жовтня фігурант скандалу, Олександр Дмітрієв, відреагував на обвинувачення. Фігурант підтвердив, що голос дійсно його, але наполягає, що це навмисний "вкид" і провокація. Посадовець також запевнив, що слова пролунали не під час бойових дій, а у побутовій ситуації, а запис "нарізали".

Нагадуємо, 12 жовтня у соцмережах опублікували запис скандальної зустрічі працівників ТЦК із керівником місцевої віконної компанії Сергія Положая. 14 жовтня народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому активізувались військкоми та проводять облави і рейди у великих містах.