Будет расследование: в ВСУ отреагировали на жалобы "Асгард" на советника командующего Павлюка

Гражданам не стоит делать преждевременные и эмоциональные выводы относительно конфликта между бойцами группы "Асгард" и советником Александром Дмитриевым, заявило командование. В ВСУ предлагают подождать официальных заключений.

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Командование Сухопутных войск ВСУ исследует фрагменты видео, на котором звучит голос советника командования Александра Дмитриева с позывным "Тихоход" и его фразы с унижением бойцов ВСУ. В ходе расследования выяснят обстоятельства конфликтной ситуации, а о выводах проинформируют общественность. Реакция командования на заявление бойцов группы "Асгард" появилась на странице Сухопутных войск в Facebook.

Пресс-служба командования опубликовала ответ на обращение бойцов ВСУ около 11:00 14 октября. В сообщении говорится о начале служебного расследования относительно конфликта между Дмитриевым и подразделением "Очі" группы "Асгард". Чтобы выяснить детали, исследуют аргументы и доказательства, которые получат от обеих сторон. Между тем гражданам предлагают не реагировать эмоционально на публичные заявления, подождать результатов расследования и не делать преждевременных выводов в условиях недостатка информации, подчеркнуло командование.

"Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. На время проверки просим граждан воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной, из-за отсутствия полного объема информации и противоречий имеющейся", — пояснило командование Сухопутными войсками.

Жалоба группы "Асгард" — реакция командования Сухопутными войсками Фото: Скриншот

Группа "Асгард" и помощник командующего Павлюка — детали

Отметим, о конфликте между "Асгардом" и Дмитриевым стало известно 13 октября. Бойцы подразделения на странице Facebook опубликовали видео с нарезкой аудиозаписей, вероятно, голоса советника командования Сухопутными войсками. Слышно, как человек применяет обсценную лексику, делая замечания военным и выкрикивая различные указания. В заметке бойцов указано, что их угрожали "ломать через колено", унижали. При этом им якобы отдавали "неправомерные приказы" по перемещению личного состава: они требуют извинений и напоминают о поведении украинского политика Николая Тищенко, который высказывался в похожем стиле.

14 октября фигурант скандала, Александр Дмитриев, отреагировал на обвинения. Фигурант подтвердил, что голос действительно его, но настаивает, что это умышленный "вброс" и провокация. Чиновник также заверил, что слова прозвучали не во время боевых действий, а в бытовой ситуации, а запись "нарезали".

Напоминаем, 12 октября в соцсетях опубликовали запись скандальной встречи работников ТЦК с руководителем местной оконной компании Сергея Положая. 14 октября народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему активизировались военкомы и проводят облавы и рейды в крупных городах.