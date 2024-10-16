Загроза з півдня: ЗС РФ готуються прорвати оборону в районі Роботиного, — ОГВ "Таврія"

За словами спікера угруповання Владислава Волошина, формування російських ударних груп не проводиться шляхом залучення резервів, а штурмові підрозділи ЗС РФ комплектуються наявною живою силою.

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На всьому Південному напрямку для українських захисників склалася непроста ситуація. Особливо гарячими ділянками фронту стали позиції на лінії бойового зіткнення від Приютного до Великої Новосілки, а також поблизу Оріхового та Гуляйполя. Крім того, Збройні сили РФ у районі населеного пункту Роботине формують штурмові підрозділи з метою активізації бойових дій. Про це розповів представник ОГВ "Таврія" Владислав Волошин.

На цих ділянках російські сили продовжують робити спроби штурмових дій, особливо після перегрупування військ, яке відбулося після їхніх успіхів у районі Вугледара. За словами Волошина, російські війська продовжують наносити ракетні та авіаційні удари, а також активно використовують безпілотні літальні апарати.

"Окремо я хотів би виділити Херсонський напрямок. У гирлі Дніпра ворог намагається взяти під контроль острови та постійно веде обстріли та завдає ударів по Херсону та прибережних населених пунктах", — сказав речник угруповання.

Волошин зазначив, що противник перекидає особовий склад штурмових груп на передові позиції Херсонського напрямку. Водночас формування російських ударних груп не проводиться шляхом залучення резервів, тобто противник комплектує штурмові підрозділи з тих солдатів, які вже перебувають на ЛБЗ.

"У кожному з таких з'єднань є свої штурмові групи. Особовий склад цих штурмових груп вони перекидають на передові позиції для того, щоб розпочинати штурмові дії малими групами піхоти. Мови про те, що формуються великі наступальні з'єднання, немає", — наголосив спікер.

Динаміка просування ЗС РФ на Південному фронті

Карта бойових дій на Південному напрямку. 16 вересня Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Південному напрямку. 16 жовтня Фото: deepstatemap.live

Зазначимо, що згідно з даними ресурсу DeepState, за минулий місяць ситуація на Південному напрямку істотно не змінилася. Динаміка просування противника на окремих ділянках фронту свідчить про незначне просування ЗС РФ у районі Роботиного та Великої Новосілки, де попри тиск противника Сили оборони продовжують утримувати позиції.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Курахівському напрямку 15 жовтня ЗС РФ намагалися 40 разів прорвати оборону українських військ. Водночас противнику вдалося окупувати селище Острівське, Покровського району Донецької області.