ЗСУ знищили 3 БМП російських військ у Курській області та ведуть контратаки, — офіцер

За словами українського військового, ЗСУ перебувають в активній обороні в Курській області. Противник намагається штурмувати на бронетехніці. За даними Генштабу, операція триває, війська РФ скинули 32 КАБ.

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Уранці 17 жовтня українські сили в Курській області знищили три БМП російських військ. Бойове зіткнення відбулося на лівому фланзі українського виступу. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у Telegram-каналі.

"Сидимо в активній обороні: противник і далі намагається штурмувати нахрапом на бронетехніці, за можливості хлопці контратакують", — ідеться в публікації.

Пост про становище в Курській області

За даними Генштабу ЗСУ, операція в Курській області триває. За наявними даними агресор завдав 21 авіаційного удару по Курській області, скинувши 32 КАБ, повідомляється в ранковому зведенні.

Погодні умови ускладнюють просування російських і українських механізованих сил на українському виступі в Курській області, зазначає "Інститут вивчення війни".

Повідомляється, що російські війська атакують невеликими піхотними групами. Комунікаційні складнощі між українськими підрозділами, можливо, через погану погоду, полегшують контратакувальне завдання російських військ.

За словами українського джерела, співвідношення сил у Курській області зараз — 1 до 5. Але ЗСУ продовжують атакувати, попри перевагу росіян і складнощі з координацією бойових дій.

Висловлюється сумнів, що ЗС РФ почнуть наступ на Суджу найближчими тижнями або місяцями, оскільки погодні умови також ускладнюють просування росіян.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що танк 225-го ОШБ з 20 метрів вразив російський БТР-82А в Курській області.

Також повідомлялося, що північнокорейських військових уже помітили в лавах росіян у Курській області.