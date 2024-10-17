ВСУ уничтожили 3 БМП российских войск в Курской области и ведут контратаки, — офицер

По словам украинского военного, ВСУ находятся в активной обороне в Курской области. Противник пытается штурмовать на бронетехнике. По данным Генштаба, операция продолжается, войска РФ сбросили 32 КАБ.

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Утром 17 октября украинские силы в Курской области уничтожили три БМП российских войск. Боестолкновение произошло на левом фланге украинского выступа. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в Telegram-канале.

"Сидим в активной обороне: противник и дальше пытается штурмовать нахрапом на бронетехнике, по возможности ребята контратакуют", — говорится в публикации.

Пост о положении в Курской области

По данным Генштаба ВСУ, операция в Курской области продолжается. По имеющимся данным агрессор нанес 21 авиационный удар по Курской области, сбросив 32 КАБ, сообщается в утренней сводке.

Сложные погодные условия затрудняют продвижение российских и украинских механизированных сил на украинском выступе в Курской области, отмечает "Институт изучения войны".

Сообщается, что российские войска атакуют небольшими пехотными группами. Коммуникационные сложности между украинскими подразделениями, возможно, из-за плохой погоды, облегчают контратакующую задачу российских войск.

По словам украинского источника, соотношение сил в Курской области сейчас — 1 к 5. Но ВСУ продолжают атаковать, несмотря на превосходство россиян и сложности с координацией боевых действий.

Высказывается сомнение, что ВС РФ начнут наступление на Суджу в ближайшие недели или месяцы, поскольку сложные погодные условия также затрудняют продвижение россиян.

Напомним, что накануне стало известно, что танк 225-го ОШБ с 20 метров поразил российский БТР-82А в Курской области.

Также сообщалось, что северокорейских военных уже заметили в рядах россиян в Курской области.